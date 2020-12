Interjet se queda sin volar por 25 días

Los cuatro aviones con los que actualmente opera Interjet acumularán 25 días sin despegar y volverán al cielo hasta el 11 de enero, según confirmaron empleados de la aerolínea.

Los trabajadores dijeron a El Sol de México que este 29 de diciembre recibieron el rol de vuelos correspondiente a enero de 2021, pero que sólo el personal más experimentado regresará a los aires luego de que desde el 18 de diciembre la empresa canceló todas sus operaciones.

El freno en las actividades de la empresa fue resultado de los adeudos millonarios por impuestos y proveedores que tiene acumulados a lo largo del año, los cuales se profundizaron con la llegada del coronavirus y la cancelación de viajes nacionales e internacionales.

Hasta el momento de esta publicación, la aerolínea fundada por la familia Alemán descartó tener una postura oficial ante los cuestionamientos de este diario.

Los empleados consultados reiteraron que esperarán hasta el 5 de enero del próximo año para que la empresa les pague, por lo menos, una quincena y parte de sus prestaciones sociales, como vales de despensa. De lo contrario, afirmaron, estallarán en huelga el 8 de enero.

“Desde abril no he tenido un rol de vuelo y para enero de 2021 tampoco tengo viajes programados. Me deben siete quincenas que dan un total aproximado de 28 mil pesos, aunque no espero que Interjet me pague todo en una exhibición”, dijo un sobrecargo que prefirió guardar el anonimato.

La Profeco emitió dos recomendaciones en noviembre para que los usuarios eviten comprar boletos de avión a Interjet ante los incumplimientos constantes de la empresa.

En el sitio de internet, la empresa únicamente permite hacer reservaciones o compras del 11 de enero en adelante.

