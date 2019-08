Invitan a comercios a formalizarse para poder acceder a créditos

La Secretaría de Hacienda y el Gobierno de la Ciudad de México pusieron en marcha el programa Súmate en la capital del país para formalizar a los comercios informales, con el objetivo de que puedan acceder a seguridad social y a créditos.

El programa contará con 55 funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que visitará a más de 18 mil 500 personas en los próximos cuatro meses, informó, Margarita Ríos-Farjat, Jefa del órgano recaudador.

Asimismo, celebró que en los 12 años de existencia de esta campaña se sume por primera vez el gobierno de la Ciudad de México.

En tanto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que la formalidad les permitirá acceder a créditos en Fondeso de la Secretaría de Desarrollo Económico.

Dijo que sólo en 2019 se presupuestaron 400 millones de pesos para otorgar créditos.

Finalmente, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, recordó que la formalización no se tarta sólo de pagar impuestos, sino de que los trabajadores tengan acceso a mejores servicios.

Recordó que una tercera parte de los trabajadores del país están en el sector formal, y que muchas veces los contribuyentes no pagan impuestos no porque no quieran, sino porque las mismas autoridades dificultan esta tarea.

Concluyó recordando que a finales de septiembre el Banco de México y las instituciones financieras lanzarán el programa de Cobro Digital (CoDi), una herramienta que facilitará los pagos entre clientes y comercios y reducirá el uso de efectivo, lo que facilitará también el pago de impuestos y la formalización del sector comercial.