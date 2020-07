Renuncia James Murdoch a junta directiva de News Corp

James Murdoch renunció este viernes a la junta directiva de News Corp tras desacuerdos en el contenido editorial que ha publicado los medios de comunicación que integran la empresa fundada por su padre, Rupert Murdoch.

"Mi renuncia se debe a desacuerdos sobre cierto contenido editorial publicado por los medios de comunicación de la Compañía y ciertas otras decisiones estratégicas", escribió Murdoch, de 47 años, en su carta de renuncia que News Corp reveló en una presentación poco después del cierre de negocios el viernes. .

News Corp integra medios como The Wall Street Journal, The Sun of London y The New York Post, así como supervisa varios periódicos en Gran Bretaña y Australia.