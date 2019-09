Juez suspende audiencia para resolver petición de Sedena por Santa Lucía

El juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Administrativa, suspendió la audiencia para resolver el incidente presentado por la Secretaria de la Defensa Nacional en el que pidió revocar las suspensiones definitivas que tienen paralizadas las obras del aeropuerto en Santa Lucía.

El juez Juan Carlos Guzmán Rosas, señaló que la solicitud se hizo a nombre del Ejecutivo, quien decidió invocar “el interés nacional” y decretar como Instalaciones Estratégicas todos los espacios, inmuebles, construcciones, equipo y demás bienes de la Secretaría de la Defensa Nacional.

La audiencia que estaba prevista para este día a las 13:00 horas, se pospuso y no se ha fijado nueva fecha, lo cual ocurrirá hasta que se publique el acuerdo respectivo.

Esto tiene que ver con el juicio de amparo 1233/2019, radicado en el citado juzgado y cuyo incidente se iba a resolver este martes.

El colectivo #NoMásDerroches, informó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) solicitó ante un juez revocar las suspensiones definitivas.

Sostuvo que la Sedena fue la que solicitó a un juez que se revoque la suspensión definitiva bajo los argumentos de que el proyecto de Santa Lucía se encuentra integrado como Instalación Estratégica.

En sus alegatos, la Sedena señala que la suspensión definitiva otorgada al colectivo #NoMásDerroches “pone en peligro la defensa, integridad y soberanía del país por no permitir el despliegue de tropas para atender la seguridad nacional”.

Agregó que también se pone en riesgo la “protección y seguridad para todos los ciudadanos de la República” al impedir la aplicación del Plan DN-III-E.

Puntualizó que lo único que suspendió el Poder Judicial fue la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, hasta que se resuelva en definitiva el juicio.

El colectivo refirió que esta suspensión no afecta ni la seguridad nacional, el interés social, ni el orden público. En todo caso, el Proyecto de construcción no es todavía un bien y no puede ser declarado Instalación Estratégica.