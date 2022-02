Llama STPS a renovar directivas sindicales antes del 31 de marzo

Ya no habrá prórroga más allá del 31 de marzo, para renovar las directivas sindicales, por lo que deben acelerar estos procesos democráticos gremiales.

Y para la legitimación de los contratos colectivos de trabajo, el plazo vence el 1 de mayo de 2023. El sector automotriz, registra un avance de una tercera parte.

✅Estamos convencidos de que la industria Automotriz abrirá puertas para fortalecer la vida sindical en otros sectores.



👉Hoy platicamos con miembros de @AmiaMexico para atender sus inquietudes en cuanto a las implicaciones que tiene el #TMEC y la #ReformaLaboral en el sector. pic.twitter.com/pLKo2Qg8Kx — STPS México (@STPS_mx) February 8, 2022

Así lo manifestó la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, en la reunión de trabajo con la directiva de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), a quienes solicitó su respaldo para impulsar los procesos democráticos en los sindicatos del sector.

Y además, evitar así posibles sanciones derivadas del Acuerdo Comercial entre México, Canadá y los Estados Unidos (T-MEC).

Sostuvo que ante la evolución de las condiciones de salud pública en el país, ”ya no habrá prórroga. Y pareciera que algunos líderes piensan que va a suceder, y ya no. Por eso es importante que los sindicatos renueven su directiva, bajo las nuevas reglas del voto personal, libre, directo y secreto”.

“Les informamos y les pedimos estar vigilantes para que no haya problema”. Y sugirió como método de elección para los procesos subsecuentes, recurrir al Sistema Remoto de Votación Laboral (Sirvolab), que desarrolló la STPS.

Y que se utilizó recientemente en la elección del secretario general nacional del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), “donde funcionó muy bien, no fue hackeado, no se cayó y no puede ser manipulado”.

De igual forma, Alcalde Luján, pidió vigilar la realización de legitimación de los contratos colectivos, cuyo plazo vence el 1 de mayo de 2023.

Señaló que la industria automotriz registra un avance de 400 CCT de un total estimado de 1,200. Y subrayó que “si hay una obligación clara por parte de las empresas de vigilar que los procesos democráticos se den de manera efectiva”.

Destacó la importancia de cumplir para no tener quejas dentro del T-MEC. “Si cumplimos con las normas no habrá problemas hacia adelante”.

Además, es un sector que impulsa a otros para cumplir con las normas, como el de la construcción o el campo.

Estuvieron presentes en la reunión José Guillermo Zozaya, presidente ejecutivo de la AMIA; Fausto Cuevas, director general de la AMIA; Antonio Michel Guardiola, director de Relaciones Institucionales y Comunicación.

También Diego Ramírez Vincent, director de Relaciones Gubernamentales Nissan; Miguel Medina, director de Relaciones Gubernamentales de BMW; Catalina Coppel, de General Motors y Luis Amezcua, gerente senior de Legal y Compliance Toyota.

Y por la STPS, asistieron Alejandro Encinas Nájera, titularde Política Laboral y Relaciones Institucionales y Esteban Martínez Mejía, titular de la Unidad de Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral.