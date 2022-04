Mecanismos como el T-MEC sirven para cumplir compromisos comerciales: Katherine Tai

La embajadora comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, señaló que mecanismos como el T-MEC sirven para que la administración del presidente Joe Biden pueda cumplir sus promesas en materia de política comercial.

En un hilo en su cuenta de Twitter la funcionaria recordó que el gobierno estadounidense ha utilizado en dos ocasiones el Mecanismo de Respuesta Rápida del T-MEC para defender los derechos de los trabajadores en México, y beneficiar así al sector laboral en el vecino país.

Te puede interesar: Reforma energética de México es "irritante": embajador de Canadá

En el primer semestre del año pasado, Estados Unidos emitió dos quejas laborales contra México bajo el cobijo del acuerdo comercial, la primera por la negación de los derechos de los trabajadores para elegir a su sindicato en la planta de General Motors en Guanajuato y la segunda por un caso similar en la fábrica de autopartes Tridonex en Matamoros.

La administración Biden también sabe que la aplicación es clave para que la política comercial cumpla sus promesas

The Biden Administration also knows that enforcement is key to trade policy delivering on its promises.



We have used the USMCA Rapid Response Mechanism twice to defend workers’ rights in Mexico, which helps workers here by driving a race to the top. — Ambassador Katherine Tai (@AmbassadorTai) March 31, 2022

Tai añadió que actualmente la administración de Biden utiliza el acuerdo comercial para buscar una resolución de disputas con Canadá para garantizar que los productores de leche de Estados Unidos reciban un trato justo.

Asimismo, dijo, iniciaron consultas ambientales con México bajo el mismo acuerdo para prevenir la pesca no declarada y no reglamentada.

“El Congreso es nuestro socio constitucional en el comercio. La colaboración es fundamental para nuestra agenda y el éxito de Estados Unidos”, dijo la funcionaria.

Finanzas Estados Unidos complacido con votación sindical en fábrica de México

La embajadora comercial recordó que en el último año el gobierno estadounidense ha trabajado para reparar las tensiones en relaciones internacionales lo que llevó, por ejemplo, a dar una respuesta rápida y unida contra la invasión de Rusia a Ucrania.

Más temprano, en una comparecencia ante Congresistas, Tai dijo que la cooperación con socios comerciales como México no siempre da buenos resultados, por lo que se tienen que utilizar las herramientas de los acuerdos internacionales.

En su cuenta de Twitter, la funcionaria informó que la Oficina de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) intensificará el compromiso económico en el Indo-Pacífico.

“USTR liderará los esfuerzos para elaborar un acuerdo comercial con nuestros socios del Indo-Pacífico que incluya: compromisos laborales de alto nivel; sostenibilidad del medio ambiente; economía digital; sistemas alimentarios sostenibles y regulación agrícola basada en la ciencia; prácticas regulatorias; y facilitación del comercio”, refirió.