Meta pagará millonaria multa en UE por forzar a usuarios a aceptar publicidad personalizada

Meta, empresa dirigida por Mark Zuckerberg, sufrió un revés que podría afectar gravemente a su negocio de publicidad vía Facebook e Instagram, luego de que reguladores de la Unión Europea descubrieran que había obligado ilegalmente a aceptar a sus usuarios anuncios personalizados, así lo publicó el medio The New York Times este miércoles

Meta fue multado con 390 millones de euros por ena reguladora de la UE ubicada en Irlanda, lo cual podría obligar a cambiar la estrategia de publicidad en la Unión Europea, situación que sería muy costosa, asegura el medio estadounidense.

La reguladora recalca que Meta violó una ley de privacidad de datos promulgada en el 2018, con la que se restringía la capacidad de Facebook y otras empresas para recopilar datos sin consentimiento previo.

Negocio de Meta depende del consentimiento de los usuarios

La estrategia de Meta depende de cómo recibe el permiso legal de sus usuarios para hacerles llegar publicidad personalizada, sin embargo, la aprobación de las políticas puede resultar engañosa ya que desde un principio, para usar Facebook, WhatsApp o Instagram, se despliegan los términos en un extenso texto que la mayoría omite, los cuáles se apueban sin saber que su información servirá para mostrar anuncios personalizados, de otra manera no pueden utilizar las redes sociales.

El consentimiento legal dentro de los términos del servicio de Meta, obligaba a los usuarios a aceptar anuncios personalizados, lo cual violaba el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), advirtió la junta de privacidad de Irlanda que regula la empresa de Zuckerberg.

The New York Times señala que si bien, no se específica como Meta debe hacer cumplir el fallo, esto podría dar lugar a que los usuarios elijan si quieren o no anuncios personalizados. Esto podría impactar seriamente el modelo de marketing de Meta, ya que los analistas utilizan la información del historial del usuario, los enlaces a los que ingresa o el contenido que suele consumir, para mostrar publicidad que la persona posiblemente compre. Tan sólo en el 2021, las ganancias de Meta por anuncios personalizados generaron más de 118 mil millones de dólares en ingresos.

Esta situación podría impactar en las regulaciones de los Estados Unidos. En este país no hay como tal una Ley de Protección de Datos, a excepción de California y otros pocos estados, por tanto, la multa daría pie a crear una ley para proteger la información de los usuarios, remarca el medio.

La multa se suma a una serie de medidas que ya habían mermado la estrategia de marketing de Meta. En el 2021, Apple realizó una serie cambios en sus políticas para que sus usuarios eligieran si quieren la publicidad o no, dicha decisión repercutió fuertemente en los ingresos publicitarios de la empresa dueña de Whatsapp App en Instagram.

Frente a la demanda, Meta dijo que apelará la decisión aunque pueda ser una lucha legal prolongada.

“Creemos firmemente que nuestro enfoque respeta el RGPD y, por lo tanto, estamos decepcionados por estas decisiones”, dijo Facebook en un comunicado.

En opinión de activistas, no hay un consenso sobre la base legal más apropiada para formular las regulaciones de protección de datos.

“La aplicación europea aún no ha cumplido la promesa del RGPD”, remarcó Johnny Ryan, activista de los derechos de privacidad y miembro del Consejo Irlandés para las Libertades Civiles.

Hay que destacar que no sólo es un problema únicamente de Meta, también están relacionadas las autoridades que no logran un acuerdo sobre cómo hacer cumplir el RGPD.

“Ha habido una falta de claridad regulatoria sobre este tema, y el debate entre los reguladores y los formuladores de políticas sobre qué base legal es la más apropiada en una situación dada ha estado en curso durante algún tiempo”, remató Meta en su comunicado.