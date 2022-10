México debe mejorar su exploración petrolera para alcanzar producción: CNH

Es necesario que México mejore su técnica de exploración petrolera, debido a que la plataforma de producción continúa con una tendencia a la baja y las reservas no muestran un crecimiento significativo, advirtió Alma América Porres, comisionada de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

“En realidad nosotros no podemos hablar de un futuro en hidrocarburos en México, si no vemos el presente y un poco del pasado. La cadena de valor de hidrocarburos no se da de la noche a la mañana, no perforamos un pozo y al día siguiente ya tenemos producción y todo es maravilloso”, comentó al participar en el XII Congreso Conjunto de Asociaciones de Energía.

Según Porres Luna, se debe “comprender” que si no existe una exploración adecuada, no habrá un piso de producción, aun cuando el país tenga potencial en hidrocarburos en diferentes regiones.

La comisionada de la CNH recordó que las reservas 1P van a la baja, las cuales tienen una probabilidad de éxito del 90 por ciento, mientras que el año pasado no se descubrieron campos comerciales que pudieran sumar a las reservas.

“Si en México no se realiza la exploración adecuada, en los sitios adecuados, va a ser muy difícil que podamos contar con producción, independientemente que se tenga un potencial de hidrocarburos”, puntualizó.

Por otro lado, la directiva confirmó que México no alcanzará la meta prometida de producción estimada por el Gobierno federal, que es de dos millones de barriles diarios.

“Las prospectivas, que han ido variando, pues aquí están en cuanto a aceite, el (escenario) alto, ustedes lo ven, sobre todo para el 2024 se maneja que podríamos llegar a los dos millones, no hay cómo en la parte alta y en la parte baja, menos”, manifestó.