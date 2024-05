NYT y Washington Post, los más premiados del Pulitzer: lista completa de ganadores

La 108 edición de los Premios Pulitzer otorgó, hoy, una mención especial a "la valiente labor" de los periodistas palestinos que cubren la guerra en Gaza desde el pasado 7 de octubre, así como hacia sus compañeros fallecidos por la cobertura.

Los Premios Pulitzer, entregados por la Universidad de Columbia a lo más selecto del periodismo, los libros, el teatro y la música, expresaron este lunes que anteriormente ya habían reconocido el trabajo de periodistas en guerras como la de Ucrania o Afganistán y que esta mención especial va más allá por su eco en otros campos.

La mención especial a los periodistas palestinos estuvo acompañada por otro reconocimiento de este mismo tipo al escritor y periodista estadounidense Greg Tate (1957-2021), todo un icono desde el entorno de los medios de comunicación de la cultura afroamericana.

Los periódicos The New York Times y The Washington Post lideraron las categorías periodísticas de los prestigiosos Premios Pulitzer 2024.

En el apartado de periodismo internacional, el reconocimiento recayó en la redacción de The New York Times por su "amplia y reveladora" cobertura del "ataque letal" de una facción del grupo islamista Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre y por sus informaciones sobre "los fallos de los servicios de inteligencia israelíes y la mortífera respuesta del Ejército israelí en Gaza".

El diario neoyorquino también se impuso en el apartado de Periodismo de investigación gracias a una serie de reportajes escritos por la periodista Hannah Dreier sobre el trabajo infantil en EU. y "las fallas gubernamentales que lo perpetúan", según la organización.

Katie Engelhart, colaboradora de The New York Times, ganó el premio a mejor Reportaje por su "imparcial retrato" y "sensibilidad" en la "batalla legal y emocional" de una familia que luchaba con los problemas de demencia de su progenitora.

En cuanto a The Washington Post, vio cómo su redacción vencía en el apartado de Reportaje Nacional por una investigación sobre el rifle semiautomático AR-15, utilizado a menudo en los tiroteos masivos estadounidenses. Este premio fue compartido con Reuters por una "reveladora" serie de reportajes que rendía cuentas al "negocio automovilístico y aeroespacial" de Elon Musk.

The Washington Post también prevaleció en la categoría de Opinión por las columnas de Vladimir Kara-Murza, "escritas con gran riesgo personal desde su celda, en las que advierte de las consecuencias de la disidencia en Rusia". Y en 'Editorial' por una serie sobre cómo los regímenes autoritarios usan las nuevas tecnologías para reprimir a sus opositores.

Este año, los ganadores de los Premios Pulitzer 2024 son los siguientes:

Servicio Público

En esta categoría ganó ProPublica, por el trabajo de Joshua Kaplan, Justin Elliott, Brett Murphy, Alex Mierjeski y Kristen Berg por un reportaje.

Informes de noticias de última hora

Los ganadores fueron el Personal del puesto de observación Santa Cruz, California por su cobertura sobre dicha comunidad, durante un fin de semana festivo, inundaciones y deslizamientos de tierra que desplazaron a residentes y destruyeron más de mil hogares y negocios.

Informe de Investigación

La ganadora fue Hannah Dreier del New York Times.

Informes explicativos

Sarah Stillman se llevó el Pulitzer en esta categoría, por una acusación del sistema legal de Estados Unidos, debido a que el cargo de asesinato grave tiene consecuencias dispares, a menudo devastadoras, para las comunidades de color.

Informes locales

En esta categoría los ganadores fueron Sarah Conway del City Bureau y Trina Reynolds-Tyler del Invisible Institute, por una investigación sobre niñas y mujeres negras desaparecidas en Chicago.

Informes Nacionales

En esta categoría hubo dos ganadores: Reuters y The Washington Post.

Informes internacionales

Ganó el The New York Times por su cobertura del ataque de Hamas, en el sur de Israel.

Escritura de funciones

La periodista Katie Engelhart, de The New York Times, ganó gracias a su retrato imparcial de las luchas legales y emocionales de una familia por la demencia que sufre su madre.

Comentario

El ganador del Pulitzer fue Vladimir Kara Murza, por columnas que escribió desde su celda de prisión, en las que advirtió de las consecuencias de la disidencia en la Rusia de Valdimir Putin.

Crítica

Justin Chang, de Los Ángeles Times, por una crítica cinematográfica sobre todos los géneros contemporáneos.

Redacción Editorial

El ganador del Pulitzer fue David E. Hoffman, por una serie sobre las nuevas tecnologías y las tácticas que utilizan los regímenes autoritarios para reprimir la disidencia en la era digital.

Reportajes y comentarios ilustrados

Medar de la Cruz, por su historia visual sobre la cárcel de Rikers Island utilizando imágenes en blanco y negro para humanizar a los prisioneros a través de su hambre de libros.

Fotografía de noticias de última hora

Los ganadores fueron el personal de fotografía de Reuters.

Fotografía destacada

Personal de fotografía de Associated Press.

Informes de audio

Personal del Instituto Invisible y USG Audio

Memorias o Autobiografías

La mexicana Cristina Rivera, por El verano invencible de Liliana: la búsqueda de justicia de una hermana. En la obra narra la historia de su hermana de 20 años, quien fue asesinada por un exnovio.

Ficción

Jayne Anne se llevó el Pulitzer por Ronda de noche, una novela ambientada en el manicomio TransAllegheny de Virginia Occidental, donde una niña de 12 años y su madre abusada luchan por sanar.

Drama

El Pulitzer se otorgó a Eboni Booth por Confianza primaria, una historia sobre un hombre emocionalmente dañado.

Historia

Sin derecho a una vida honesta: las luchas de los trabajadores negros de Boston en la era de la guerra civil de Jacqueline Jones ganó el Pulitzer.

Biografía

Jonathan Eig con King: Una vida ganó la categoría por un retrato de Martin Luther King Jr.