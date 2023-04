Morada Uno: Agilizan trámites entre arrendatarios y arrendadores

En medio del debate de la gentrificación y las rentas caras en algunas alcaldías de la Ciudad de México, la startup Morada Uno encontró una oportunidad de mercado para facilitar los trámites entre las personas que buscan alquilar una vivienda y de quienes desean arrendar un espacio de manera segura.

Diego Llano, director de finanzas de la compañía, dijo a El Sol de México que una de las dificultades que enfrentan las personas que buscan rentar una casa o departamento es que no cuentan con un aval, lo que complica que puedan encontrar fácilmente un lugar para vivir, pese a que cuentan con los recursos económicos para pagar tanto el depósito como la renta.

“Ahí vimos un área de oportunidad, de apoyar a quienes quieren rentar una casa y no pueden por los requisitos solicitados. El 45 por ciento de los que buscan alquilar no lo logran porque no cuentan con el aval”, dijo el director de finanzas.

En México existen 5.8 millones de viviendas rentadas, de las cuales 54 por ciento tienen un contrato de renta vigente, de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Vivienda, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2020.

Del total de personas que rentan una vivienda en México, 51.4 por ciento lo hace porque no tiene recursos para adquirir una vivienda propia o porque no tiene acceso a un crédito hipotecario; en tanto 22 por ciento alquila por la facilidad que representa para mudarse; 9.7 por ciento lo hace porque es más económico que el pago de una hipoteca; 5.4 por ciento no le interesa adquirir una casa o departamento, 3.3 por ciento lo hace porque prefiere destinar más recursos a su persona y familia y 8 por ciento tiene otros motivos.

Frente a este panorama, Llano asegura que en Morada Uno crearon un sistema en el que se registran los datos de todas las personas que busquen una casa o departamento, se les realiza un estudio utilizando su historial crediticio y capacidad de pago, y luego se les asigna una vivienda que puede encajar con sus necesidades.

Si el interesado desea rentar el espacio, pero en algún momento deja de pagar la renta por cualquier motivo, la compañía asesora legal y directamente al arrendador y liquida los meses de retraso del pago de rentas, una herramienta para proteger al inversionista, según cuenta el directivo.

“Nuestro modelo de negocio tiene dos componentes para la seguridad en el arrendamiento: pagar la renta al arrendatario si el inquilino no lo hace y, por otro lado, tenemos una plataforma de tecnología para facilitar la investigación de inquilinos, para poder generar contratos electrónicos y firmas electrónicas para los mismos”, comentó el director de finanzas de la empresa.

De acuerdo con Llano, en caso de que un arrendador quede mal, Morada Uno pagará la deuda al arrendatario. La empresa le dará opciones de pago al arrendador para que pague su deuda y de no hacerlo, se iniciará un juicio.

“Queremos proteger a ambas partes”, dice Llano.

La plataforma de Morada Uno se encarga de revisar los antecedentes penales de quien busca rentar, que los ingresos sean realmente los que indicó el arrendatario y que esté dado de alta en el centro de trabajo que indicó.

De acuerdo con el Inegi, las entidades federativas con mayor porcentaje de viviendas requeridas por la demanda de arrendamiento son: Guerrero, Tlaxcala, Tabasco, Chiapas, Baja California Sur y Ciudad de México.

Mientras que los estados con menor demanda de vivienda para rentar son: Aguascalientes, Tamaulipas, Chihuahua, Zacatecas y Nuevo León.

“En total se requieren 8 millones de viviendas para arrendar en México”, informó el Inegi.





El nacimiento de la startup

De acuerdo con Diego Llano, el uso de la tecnología en Morada Uno permite que las rentas sean mucho más atractivas, rápidas y seguras con los propietarios, ya que permite cerrar una operación de renta 10 veces más rápido, en 24 horas.

“Tecnología para dar un mejor servicio, cerrar más transacciones y garantizar la mejor interacción entre propietarios e inquilinos, con operaciones sencillas y más ágiles. Morada Uno empodera a los asesores inmobiliarios para hacer crecer su negocio”, dijo el director de finanzas.

La empresa nació en 2020 en la Ciudad de México, en medio de la pandemia de Covid-19, y para el cierre de 2022 la compañía ya operaba en Jalisco, Monterrey, Querétaro, Mérida, Cancún, San Miguel Allende y Cuernavaca.

Según información de la propia empresa, Morada Uno cuenta con más de 10 mil clientes y cuatro mil operaciones de arrendamiento al cierre del año pasado. La compañía agregó que en diciembre del 2022 se incrementó entre ocho y diez por ciento la renovación de contratos de arrendamiento.

“Para el cierre de 2023 se espera un crecimiento al triple, esperando alcanzar las 12 mil operaciones de arrendamiento”, promete Diego Llano.

Entre sus hitos más importantes se destaca que en septiembre de 2022, un año después de haber arrancado operaciones, Morada Uno anunció el levantamiento de capital por dos millones de dólares a través de una ronda seed, en la que participaron inversionistas extranjeros como Global Founders Capital, como líder, así como Picus Capital, Next Billion Ventures, Clocktower Ventures, entre otros.

Para mayo de 2022 lanzó la aplicación M1App, diseñada para asesores inmobiliarios y que redujo de dos semanas a solo 24 horas el tiempo para concretar una operación, además de ofrecer mayor seguridad en la operación, procesos digitales y renta sin aval.

Para noviembre de 2022 sumaron a Cometa VC, un fondo de venture capital, como inversionista en el proyecto. Con esta nueva alianza dijeron asegurar el capital para seguir creciendo durante 2023 y 2024, y aumentaron el capital levantado 4.5 millones de dólares.

El camino de la empresa ha cambiado conforme conocen el mercado de arrendamiento, de acuerdo con Llano, cuando arrancaron operaciones, sus servicios eran más caros que en la actualidad y ofrecían productos que no todos los arrendatarios necesitaban.

Asegura que algo que ha sido fundamental para el crecimiento de Morada Uno es “escuchar a los profesionales” y adaptar su servicio y tecnología a lo que los clientes necesitan, por lo que actualmente los precios de sus servicios dependen de las necesidades de cada arrendador.

“Así atacamos un sector más grande, entendiendo las necesidades del mercado”, dijo Diego Llano.

El reto del arrendamiento de vivienda

Para Diego Llano, uno de los retos más grandes que enfrenta el arrendamiento de vivienda día a día es la falta de Estado de Derecho que “deja desprotegido” al arrendador, ya que arriesgan su propiedad e inversión y muchas veces no la pueden recuperar. Añadió que igualmente los arrendatarios pierden mucho dinero en rentas que no son seguras.

Añadió que ante la falta del Estado de Derecho, los propios arrendadores se han visto en la necesidad de incrementar sus requisitos para rentar sus viviendas, cuestión que frena al mercado, ya que no todos cumplen las condiciones para acceder al arrendamiento.

“Buscamos resolver los problemas de liquidez y jurídicos que envuelven al mercado”, comentó el director.

Otro reto es que el mercado inmobiliario en general registra una falta de vivienda en todo su territorio y eso provoca un incremento de precios para compra o renta de la misma, aseguró Llano.

El director de finanzas de la empresa comentó que el arrendador mexicano es un particular que posee 1.1 viviendas en renta, por lo que tiene la necesidad de que su arrendatario o arrendatarios cumplan con su parte del contrato.

“Aquí no es como en Europa o Estados Unidos, que el arrendatario no sufre tanta pérdida si una persona no le paga una renta”, aseguró Llano, quien agregó que por eso mismo se tiene que cuidar la relación entre ambas partes.

“Los asesores inmobiliarios necesitan seguridad”, añadió.

Ante dicho contexto, Diego Llano espera que en cinco años todo aquel que rente un espacio para vivienda pueda hacerlo a través de los servicios de Morada Uno.