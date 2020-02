No hay interés de Viva Aerobus por Interjet

Juan Carlos Zuazua, CEO de Viva Aerobus negó el interés de asociarse con la aerolínea Interjet porque confían en el modelo de "ultrabajo" costo con el que operan.

Apuntó que han sido disciplinados en aplicar su plan orgánico de crecimiento desde el día uno, con un modelo de trabajo de ultrabajo costo que no tienen pensado desviar.

Foto: Daniel Galeana | El Sol de México

"No está en nuestros planes ningún crecimiento orgánico llámese por una compra o adquisición de ninguna manera. No lo hemos analizado, porque no está en los planes simplemente porque confiamos con el modelo con el que operamos y creemos que es la receta exitosa que hemos tenido", señaló Carlos Zuazua.

Lo anterior, luego de que la aerolínea de bajo costo Viva Aerobus y la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) colocaron 250 millones de pesos en certificados bursátiles a corto plazo.

La colocación de bonos fue autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores hasta por mil 500 millones de pesos. Actinver Casa de Bolsa, Grupo Financiero Actinver y Vector Casan de Bolsa fueron los intermediarios colocadores en esta operación financiera.

"El objetivo de esta emisión consiste en sustituir la deuda ya existente, previamente emitida por Aeroenlaces

Nacionales, con este nuevo programa. Así se beneficia nuestra calidad crediticia al contar con una estructura balance de ingresos mucho más sólida, lo que permitió mejorar la calificación del programa y disminuir la tasa de fondeo", señaló José Golffier, director de finanzas de Viva Aerobus.

José Golffier, explicó que no es deuda adicional porque tienen dos programas vigentes, uno de largo plazo de tres mil millones de pesos a cinco años y otro programa a corto plazo por hasta mil 500 millones de los cuales solo se emitieron mil y se quieren mantener en ese tope.

Apuntó que ayer dieron a conocer la publicación de resultados del cuarto trimestre de 2019, "reportamos saldo en caja de 4 mil 300 millones de pesos, si tenemos más efectivo en caja para hacerle frente a las operaciones, de ahí que no hayamos tomados los montos de los programas del de largo plazo solo tomamos mil y de corto plazo mil.

El uso de recursos de la deuda será para aplicarla en capital de trabajo y usos diversos de la empresas, "obtendremos de seis ochos aeronaves, lo que significa más empleados, más operaciones y tal vez nuevas bases".

BIVA busca ser un agente disruptivo en el mercado bursátil, un aliado para todas las empresas vanguardistas de México que estén en búsqueda de llevar sus compañías al siguiente nivel, comentó María Ariza, directora general de BIVA.