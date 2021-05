No puede seguir Díaz de León al frente del Baxico, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel acusó al gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, de aprobar el crédito para comprar la planta de fertilizantes a Alonso Ancira en 2015, circunstancia por la cual no lo propondrá para repetir en el cargo.

"No puede seguir él... Necesitamos la renovación (...) Un buen servidor público es el que dice no, esto no está bien; si se tratara de un técnico bueno, hubiese revisado la compra del contrato y se hubiese dado cuenta que era contrario al interés público", expresó.

El mandatario aseveró que cuando fue director de Nacional Financiera, Díaz de León, personaje muy cercano a José Antonio Meade y a Luis Videgaray, avaló el crédito para la compra de la planta, "ni modo que la decisión haya surgido en Nacional Financiera".

“Toda la banca de desarrollo se dedicaba a apoyar a empresas corporativas ligadas al poder”, acusó.

Sin embargo, López Obrador descartó que se tenga previsto intervenir en la política del Banxico, solo que ya concluye el periodo del gobernador y se tiene que hacer el cambio, "no puede seguir él", expresó.

Díaz de León, propuesto como gobernador del Banco Central por el expresidente Enrique Peña Nieto, tomó el cargo el 1 de diciembre de 2017 y concluirá el próximo 31 de diciembre; fue subgobernador del 1 de enero de 2017 al 30 de noviembre del mismo año.

"Necesitamos la renovación y vamos a proponer a un buen economista, especialista el manejo de las finanzas; una gente seria, responsable, que va a saber conducir el Banco de México para que se mantenga la estabilidad.

"No va a ser un gran viraje, para que todo el mundo esté tranquilo; será un economista serio, responsable, honesto, eficiente", expuso.

Descartó que la inestabilidad del peso frente al dólar del viernes pasado haya derivado de su declaración, pues hubo una depreciación derivó del fortalecimiento de la divisa estadounidense.

Díaz de León, artífice de la compra del avión presidencial

El 7 de febrero de 2020, El Sol de México dio a conocer que Díaz de León Carrillo, diseñó la estrategia para arrendar el avión José María Morelos y Pavón, el cual fue usado por el ex presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

“Las condiciones financieras del financiamiento implícito del arrendamiento serán las siguientes: El monto del arrendamiento financiero será hasta por 3 mil 332 millones 971 mil 365 pesos, pudiendo diferir, por ajuste en los conceptos que lo integran”, planteó el ex titular de la Unidad de Crédito Público (UCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El Sol de México buscó a Díaz de León Carrillo para conocer su versión, pero hasta el cierre de la edición no hubo respuesta

El dinero pedido fue para adquirir una aeronave para el presidente de la República y el Estado Mayor Presidencial, equipo de apoyo terrestre, equipo de rampa, equipo de apoyo de motor, repuestos, equipamiento de cabina, sistema de defensa, así como los impuestos y derechos aduanales, explica la documentación a la que tuvo acceso El Sol de México.

La propuesta financiera del ex titular de la Unidad de Crédito Público fue enviada a Georgina Kessel Martínez, directora general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), el 19 de octubre de 2012.

Ese mismo día, el ex funcionario de la SHCP recibió un oficio de Augusto Moisés García Ochoa, entonces director general de Administración de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quien solicitaba una excepción a la subasta para el arrendamiento de financiero de una aeronave de transporte estratégico para uso presidencial y del Estado Mayor.

García Ochoa explicó que el avión sería utilizado por el presidente de la República y el Estado Mayor para incrementar la capacidad de transporte aéreo en tareas y actividades estrictamente de seguridad nacional.

AMLO pidió transparencia a Banxico

La semana pasada, durante la conferencia matutina, el mandatario deslizó que el Banxico debe transparentar el uso de las reservas.

"Debemos de respetar la autonomía del Banco de México sin que esto signifique que sean una especie de casta divina, porque sí hay falta de información al pueblo de lo que hace el Banco de México.

Cuestiono también que no haya entregado recursos por concepto de remanentes y dijo que hubo cierta “intención” detrás de la decisión.

"Entiendo que no nos ven a nosotros los del Banco de México con buenos ojos, aunque yo lo respeto mucho y vamos a seguir, porque así conviene al país, respetando la autonomía del Banco de México. Sin embargo, en la pasada administración sí hubo remanentes y ahora no hubo.

De los cinco miembros que integran la Junta de Gobierno del Banxico, tres han sido nombrados por López Obrador: Gerardo Esquivel, Jonathan Heath y, recientemente, Galia Borja.

El resto de los nombramientos, de Alejandro Díaz de León Carrillo, como gobernador, y de Irene Espinosa Cantellano, como subgobernadora, corresponden a administraciones anteriores.

Los miembros de la Junta de Gobierno son nombrados por el Ejecutivo y ratificados por el Senado.

