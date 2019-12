Habrá "Quién es Quién" para cerciorar pago de aguinaldo: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se realizará un "Quién es Quién", para exhibir a las empresas que no paguen el aguinaldo a sus trabajadores.

“El propósito es que se paguen los aguinaldos se va a cumplir con la ley y el propósito es que va a haber un quién es quién en el trato a los trabajadores, porque tenemos información de que se trata también de grandes empresas no nada más pequeñas por eso digo que a lo mejor no lo saben. No creo que hagan estos trucos”, subrayó durante la conferencia mañanera.

Luego de que el director del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS), Zoé Robledo, dio a conocer que en promedio se despide a 270 mil personas en estas fechas.

Además, la mayoría de las contrataciones que se realizan en noviembre son temporales, para épocas como “El Buen Fin” y posteriormente proceden con su despido, de acuerdo a la base de datos del IMSS, la Secretaría de Economía y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Ante ello, el presidente López Obrador pidió que se actúe con humanismo, se respeten los derechos laborales y no se maltrate a los trabajadores.

“Hacer un llamado a que no se maltrate a los trabajadores, mujeres y hombres y que no se les regatee sus derechos, sus prestaciones, no se puede estar celebrando la navidad sin humanismo”, exhortó.

La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, informó que los despidos se dan principalmente en empresas subcontratistas.

Conforme a la ley hoy es el último día para recibir el aguinaldo o por lo menos 15 días de pago, destacó Alcalde Luján.