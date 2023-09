Nuevo modelo laboral contempla convenios en caso de alargarse huelga automotriz en EU

La Comisión Nacional de Centros de Conciliación, que se reunirá en su primera sesión en Guadalajara el próximo viernes, abordará el tema de los paros técnicos en la industria automotriz y de autopartes que pueden presentarse en México sí se alarga la huelga de los trabajadores de las tres empresas automotrices de Estados Unidos: General Motors, Ford y Chrysler.

En el nuevo modelo laboral, ya existen los mecanismos para que trabajadores y empresas puedan celebrar convenios para que los paros técnicos tengan el menor impacto en la economía de ambos factores de la producción y que haya certeza de que las cosas se hagan bien.

Así lo manifestó, el director general del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, Alfredo Domínguez Marrufo, en entrevista, quien refirió que “ya se han acercado algunos dirigentes empresariales con sus dirigentes sindicales para hablar de que en algunos casos van a requerir establecer paros técnicos porque se van a interrumpir las cadenas de suministro, por la huelga en el vecino país”.

“En ese sentido, nosotros planteamos que se tienen que hacer convenios con las y los trabajadores, en este caso con los sindicatos para que se establezcan bien cuáles son las prestaciones que van amparar a los trabajadores en los paros técnicos y que queden los trabajadores debidamente cubiertos por un convenio que les dé la certeza de cuanto les van a cubrir”.

Aclaró que “Incluso sí se alarga el conflicto pueden variar o modificarse los pagos que se van a dar en compensación. En el entendido de que no se va a pagar el 100% del salario y mucho menos horas extras y otras prestaciones que van aparejadas a la productividad y producción de la empresa”.

También adelantó: “Ya estamos nosotros en el Centro Federal en contacto con el Poder Judicial de la Federación para hacer sinergia y en caso que se requiera se pueda presentar incluso un convenio que la Ley Federal del Trabajo (LFT), plantea como parte de los procedimientos de suspensión colectiva de las relaciones de trabajo”.

Y esto es sí se interrumpe por falta de materia prima o por cualquier otra cosa. La propia LFT en su artículos 427 al 434, establecen el mecanismo y se puede hacer ante un Tribunal Laboral con toda legitimidad para sancionarlos y ver que en estos convenios, el trabajador quede debidamente protegido.

¿Para evitar despidos?

-También despidos, una rescisión en la relación de trabajo en la empresa o no tengan claridad o se cancelen incluso varias líneas de producción porque ya no va a surtirse un pedido, por ejemplo, que ya no tenga caso seguir la producción por no tener efecto, que se pueda hacer la liquidación de los trabajadores incluso conforme a la ley

Y que eso como Centro Federal estamos muy atentos, porque se trata de las industrias automotriz y de autopartes, que corresponde al ámbito federal, por eso estamos muy pendientes, recalcó.

“Es un asunto que vamos a ver en la reunión de la Comisión Nacional de Centros de Conciliación, que encabezo este próximo viernes en Guadalajara. Vamos a platicar sobre cuál puede ser la estrategia ya coordinada, consensuada con los demás Centros de Conciliación.

Sobre todos los de Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Sonora, San Luis Potosí, Querétaro y Guanajuato.

Sí esto no se resuelve en los próximos días, vamos en su caso, atender las peticiones de los empresarios y de los sindicatos que tendrán que hacer convenios por los paros técnicos que se puedan realizar.

Es una situación inédita no se había presentado una huelga de este tipo en la industria automotriz estadounidense, recordó.

Lo importante es que bajo el nuevo modelo laboral existen ya los mecanismos para que los trabajadores y empresarios puedan celebrar estos convenios para que estos paros técnicos tengan el menor impacto en la economía de los trabajadores y de las empresas y que haya certeza de que las cosas se hacen correctamente, dijo Domínguez Marrufo.