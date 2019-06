Nunca negocié con Lozoya, es un delincuente: exdueño de Fertinal

El exdueño y director general de Fertinal, Fabio Massimo Covarrubias Poffer, reiteró que jamás negoció con Emilio Lozoya o Enrique Peña Nieto y que el exdirector de Pemex es un delincuente que está escondido.

Fabio Massimo, quien fungiera como director general entre 1992 y 2006, afirmó que su idea era fusionar su empresa con Pemex a fin de beneficiar a ambas empresas.

En entrevista con Radio Fórmula, Massimo Covarrubias, sostuvo que con quien siempre tuvo contacto fue con el jefe de asesores del exdirector de Pemex, Carlos Roa, pero jamás negoció con Lozoya.

Detalló que la cantidad de la compra-venta con Pemex fue en promedio de 770 millones de dólares (mdd), pero “el gobierno dijo que tenía que invertir 120 millones de dólares, quedan 650 mdd. Además, quitaron la subsidiaria que tiene el avión 640 mdd, por lo que se acuerda con el gobierno para que pagaran de dos maneras los 640 mdd. Por ello, nosotros cobramos en dos pagos la totalidad”.

Sin embargo, agregó que le descontaron 400 millones de dólares, los cuales se debían al banco, por lo que al final solo cobraron 220 mdd.

Aseguró que el abogado de Emilio Lozoya, Javier Coello, “está haciendo una cortina de humo y está defendiendo a un delincuente que está escondido, mientras yo estoy dando la cara”.

“Lo que se está tapando es “la coladera” de la venta de Agronitrogenados, que eran unos “fierros viejos” que se compró por el gobierno con una suma estratosférica. Esa empresa tiene hoy 20 años parada, aunque se le invirtieron casi 400 millones de dólares”, subrayó el exdueño de Fertinal.

Covarrubias Poffer resaltó que Fertinal continúa operando y es una empresa digna, por ello, está tranquilo, pues “legalmente, no tengo cola que me pisen, yo vendí una empresa de una manera honorable, limpia y abierta… No creo que haya habido un complot con más de 100 gentes, con el Consejo de Administración y de todos los abogados”.