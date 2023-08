Pelean el negocio de los chip

La popularidad de la Inteligencia Artificial obligó a los gigantes de la fabricación de semiconductores como Nvidia y AMD a acelerar la creación de chips especializados para esta tecnología.

Luis Gerardo García, director General de AMD para México, Centroamérica y el Caribe, comentó que ha tenido conversaciones con empresas como Microsoft, principal inversionista de OpenAI, para ganar participación en el mercado de los semiconductores en la región.

“La visión de AMD hacia la IA es más que una moda o tendencia pasajera; busca liderar la nueva era disruptiva con herramientas avanzadas que revolucionarán la creatividad y la productividad en diversos campos”, explicó García en entrevista.

Nvidia domina la industria de chips utilizados para el desarrollo de chats bots como ChatGPT. Esto llevó el valor de mercado de Nvidia a más de un billón de dólares en junio, mérito que sólo empresas como Apple, Amazon y Microsoft han logrado.

Keithen Drury, analista en la empresa de servicios financieros The Motley Fool, explica que sería razonable anticipar un aumento similar tanto en los ingresos como en el valor de AMD, considerando que esta compañía ofrece numerosos productos similares a los de Nvidia. Sin embargo, esto no se ve reflejado en su último reporte trimestral, en donde el negocio de AMD no creció.

Para el analista, la división más decepcionante fue su división de centros de datos, encargada de la innovación en Inteligencia Artificial, pues sus ingresos netos cayeron a mil 321 millones de dólares, 11 por ciento menos en comparación con el mismo periodo del año pasado.

"A estos niveles, no merece la pena invertir en AMD. Si a esto le añadimos que la empresa no está consiguiendo impulsar una tendencia que podría dar un gran impulso a su negocio, creo que los inversores deberían evitar invertir", comentó Drury.

MÉXICO, UN JUGADOR PROMETEDOR

En agosto de 2022, Estados Unidos publicó la Ley de Ciencia y Chips, con el objetivo de incentivar la producción local de semiconductores para reducir la dependencia del mercado internacional, especialmente la importación desde Asia.

Esta ley liberó 52 mil millones de dólares en subvenciones en los próximos cinco años para la producción de semiconductores en América del Norte, algo que gracias al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), beneficia a México.

James Salazar, subdirector de análisis económico de CIBanco, explicó que con las condiciones actuales, México podría capitalizar estas circunstancias para atraer inversiones y fomentar la relocalización de inversiones para la producción de chips.

"La ventaja que México ofrece radica en su cercanía con EU y su red de acuerdos comerciales. Industrias como la automotriz, eléctrica y electrónica demandan estos productos, creando condiciones para convertirse en un destino atractivo para inversiones en fabricación de semiconductores", dijo a El Sol de México

De enero a noviembre de 2021, el valor de las importaciones mexicanas de diodos, transistores y dispositivos semiconductores creció 173.05 por ciento, alcanzando un valor de 450.6 millones de dólares, en comparación con el año 2020, que fue de 165. 3 millones de dólares.