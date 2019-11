PIB será del 1% en 2020: Claudio X. González

Claudio X. González Laporte, director general de Kimberly-Clark y uno de los principales críticos de la actual administración, consideró que la curva de aprendizaje del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador debe estar superada. Además confió en que la economía crezca uno por ciento en 2020.

“Hay que pensar en 2021, porque debe de haber el año entrante algo más de crecimiento de lo que hubo este año, porque la curva de aprendizaje de un gobierno siempre se da y esta curva debe estar superada en 2020”, comentó al salir de una reunión del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

“Si terminamos cerca de cero este año, por lo menos tenemos que pasar de uno por ciento en 2020”, dijo, aunque la cifra se encuentra lejana de las expectativas del gobierno de crecer a un ritmo de cuatro por ciento anual.

Aún con el bajo crecimiento económico, el empresario afirmó que hubo alza en la generación de empleo, por lo que dudó en aceptar que 2019 fue un año perdido en el empleo.

“Hay que ver las cifras finales, sí ha habido crecimiento de empleo, tal vez a un ritmo menor, pero creció, y esperemos que en la medida que hagamos crecer la economía vaya a haber más crecimiento de empleo”, afirmó.

El empresario confió que el programa de infraestructura que se presenta la próxima semana impulse el crecimiento económico. “Las inversiones se están dando, el próximo martes se presenta el plan nacional de infraestructura que debe de ayudar a que podamos crecer más”.

Carlos Salazar Lomelín, presidente del CCE, afirmó que cerraron filas con el gobierno federal y respaldan la estrategia de seguridad que se implementa y pidió no politizar el tema. “Nos pidió (Sánchez Cordero) evidentemente la unidad hacia las políticas que se están aplicando y nosotros se lo reiteramos, estamos de acuerdo. Estamos totalmente alineados pidiendo que este tema que es tan importante, no se no se politice. No seamos mezquinos con algo que a todos los mexicanos nos importa y nos interesa, entonces estamos unidos en esto”, afirmo el líder empresarial.

Al respecto Sánchez Cordero perfiló sumar a la policía municipal a la estrategia y así apoyar a la Guardia Nacional. “Tenemos que llegar al fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública a nivel municipal, porque por más que la Guardia Nacional haga los mejores esfuerzos, no alcanza. Tenemos que llegar al territorio a través de las instituciones Seguridad Pública de los municipios”.

Añadió que dotarán de recursos a los municipios, pero advirtió que la seguridad debe ser su prioridad y no desviarlos a otras áreas.

Por su parte, Claudio X González consideró que hay desafíos importantes en materia de inseguridad y que vio en Olga Sánchez Cordero disponibilidad para avanzar.