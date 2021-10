Otorgan Premio Nobel de Economía a David Card, Joshua Angrist y Guido Imbens

El canadiense David Card, el estadounidense-israelí Joshua Angrist y el estadounidense-holandés Guido Imbens, obtuvieron este lunes el Premio Nobel de Economía, el cual será entregado, como los demás, el próximo 10 de diciembre.

Con este premio, que se concede desde 1969, termina la ronda de anuncios de dichos galardones, que comenzó hace una semana con el de Medicina y al que siguieron los de Física, Química, Literatura y de la Paz.

David Edward Card

Nacido en 1956 en Guelph, Canadá, es un economista laboral canadiense y profesor de Economía en la Universidad de California en Berkeley.

A principios de 1990, Card fue centro de atención, junto a Alan B. Krueger, por sus investigaciones que concluían que contrariamente al pensamiento ampliamente aceptado entre los economistas, el aumento del salario mínimo en Nueva Jersey no se había traducido en una reducción de puestos de trabajo de las empresas de comida rápida de ese estado.

A pesar de que a veces las investigaciones de Card tienen fuertes implicaciones políticas, él no toma públicamente una posición sobre cuestiones políticas ni hace sugerencias en este ámbito. Sin embargo, su obra es citada regularmente en apoyo del aumento de la inmigración y la legislación sobre salario mínimo.

Good morning to 2021 economic sciences laureate David Card!



Card’s wife Cynthia Gessele snapped this photo of him speaking to #NobelPrize’s Adam Smith (which he suspected might be a made-up name) right after he had heard the news.



Listen to our interview, coming soon. pic.twitter.com/I93bJwikGl — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 11, 2021

Joshua D. Angrist

Nacido en 1960 en Columbus, Ohio, es un economista israelí estadounidense y profesor Ford de economía en el Instituto de Tecnología de Massachusetts.

Se encuentra entre los mejores economistas del mundo abarcando economía laboral, economía urbana y economía de la educación. Cofundador y codirector de la Iniciativa de Efectividad y Desigualdad Escolar del MIT, que estudia la relación entre el capital humano y la desigualdad de ingresos en los EU.

También es conocido por su uso de diseños de investigación cuasi-experimentales (como variables instrumentales) para estudiar el efectos de las políticas públicas y cambios en las circunstancias económicas o sociales.

La relación entre el capital humano y la desigualdad de ingresos en los EU es una de sus especialidades. | Foto: AFP

Guido W. Imbens

Nacido en 1963 en Eindhoven, Holanda, es un economista holandés estadounidense, profesor en la Stanford Graduate School of Business desde 2012.

Después de graduarse de la Universidad Erasmus de Rotterdam en 1983 y obtener su doctorado. de la Universidad de Brown en 1991, enseñó en la Universidad de Harvard, UCLA y UC Berkeley. Imbens se especializa en econometría y, en particular, en métodos para realizar inferencias causales.

Imbens es especialista en métodos para realizar inferencias causales. Foto: AFP

¿Por qué ganaron el Nobel de Economía?

El jurado del premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas manifestó que los tres especialistas brindaron nuevas ideas sobre el mercado laboral y mostraron qué conclusiones se pueden sacar de experimentos naturales en términos de causas y consecuencias.

"El trabajo de los galardonados ha revolucionado la investigación empírica en las ciencias sociales y ha mejorado significativamente la capacidad de la comunidad investigadora para responder preguntas de gran importancia para todos nosotros".

Eva Mork, miembro de la Real Academia Sueca de Ciencias, explica el campo de investigación de los ganadores. | Foto: AFP

Investigaciones sobre el salario mínimo

Con experimentos naturales, Card analizó los efectos del salario mínimo, la migración y la educación en el mercado laboral.

"Sus estudios de principios de los años 1990 pusieron en entredicho las ideas recibidas, lo que condujo a nuevos análisis y nuevas perspectivas", según el jurado.

Los resultados de sus investigaciones mostraron que el aumento del salario mínimo no supone necesariamente una reducción del empleo.

Gracias a sus estudios, "nos hemos dado cuenta de que los recursos en los colegios son mucho más importantes para el futuro éxito de los estudiantes en el mercado laboral de lo que pensábamos", señaló el comité.

In one example David Card – awarded the 2021 prize in economic sciences – and Alan Krueger (now deceased) used a natural experiment to investigate how increased minimum wages affect employment.#NobelPrize pic.twitter.com/k9lk1684AI — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 11, 2021

Análisis relación causa y efecto

Angrist, de 61 años, e Imbens, de 58, fueron recompensados de forma conjunta por sus contribuciones metodológicas en el análisis de las relaciones causa y efecto.

A mediados de los años 1990, los dos investigadores demostraron cómo conclusiones precisas sobre las causas y los efectos pueden ser fruto de experimentos naturales.

"Mostraron qué conclusiones sobre causa y efecto se pueden extraer de los experimentos naturales. El marco desarrollado por ellos ha sido ampliamente adoptado por investigadores que trabajan con datos de observación", dijo el jurado.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El año pasado, el premio fue para los estadounidenses Paul Milgrom y Robert Wilson por haber mejorado la teoría de subastas y haber inventado nuevos formatos de subastas.

This year’s economic sciences laureates have demonstrated that many of society’s big questions can be answered. Their solution is to use natural experiments – situations arising in real life that resemble randomised experiments.#NobelPrize pic.twitter.com/60HM7S7h2R — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 11, 2021

Con información de AFP y EFE