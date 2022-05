Presidencia recibe de Vitol nombres de sobornados en Pemex

El jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador aseguró este jueves que Vitol, la mayor empresa de energía a nivel global de origen holandés, reveló ya el nombre de los funcionarios en Pemex a los que dio sobornos para lograr contratos.

El presidente López Obrador al abordar el tema de los sobornos que entregó Vitol a funcionarios de Pemex, dijo: “Les tengo una buena noticia, ya dieron los nombres, ayer vi los nombres.

Uno estuvo activo hasta el 19, eran del área internacional de Pemex. Ya se va a conocer y agradezco a los de Vitol porque tomaron esa decisión”, destacó el mandatario federal.

A finales de 2020, el Departamento de Justicia norteamericano informó que Vitol, la mayor comercializadora de energía a nivel mundial, había sobornado a funcionarios de México, Brasil y Ecuador para lograr contratos con empresas energéticas estatales de esos países.

La semana pasada, el presidente López Obrador amagó con vetar a la empresa holandesa si no accedía a un acuerdo y revelaba a quien le había dado sobornos en la paraestatal mexicana.

En esa ocasión dijo que “si no llega a un acuerdo (Vitol) y si no se aclara esto, no va a tener ninguna oportunidad de trabajo en México, no queremos relaciones con empresas extranjeras corruptas, ni del extranjero ni de México.

Esa era la práctica, eso era Repsol, Odebrecht, OHL, todas venían aquí y podían hacer y deshacer, eso ya se terminó”, sentenció el presidente, el pasado 10 de mayo.