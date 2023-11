Presupuesto 2024 da la espalda a Acapulco y lo deja en la incertidumbre, acusa IP

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) recriminó que el Presupuesto para 2024, aprobado por la Cámara de Diputados, no asignó recursos para abordar la emergencia en Guerrero y, por el contrario, favorece los proyectos prioritarios del Gobierno.

El organismo detalló que el paquete de gasto aprobado para 2024 prioriza recursos para proyectos como el Tren Maya y los programas sociales, pero no contempla aumentos para educación, salud, seguridad ni para hacer frente a la emergencia en Acapulco.

"Ninguna ayuda será suficiente si no va acompañada de presupuesto público y acciones de gobierno que garanticen los servicios básicos para la gente de Acapulco y Guerrero. No asignarle recursos a Acapulco en el PEF no es sólo darles la espalda a los damnificados, sino que deja en la incertidumbre a miles de familias", dijo el organismo en un comunicado.

El sector patronal, que encabeza José Medina Mora, antes indicó que se requieren al menos 300 mil millones de pesos para la reconstrucción del puerto tras el paso del huracán y enfatizó la necesidad de un manejo transparente de estos recursos.

Respecto al fin de la Declaratoria de Emergencia en Acapulco y Coyuca tras el paso de Otis, la Coparmex calificó como inaceptable y "un acto de profunda indolencia" la decisión de dar por concluida, ya que aún falta mucha ayuda en la región.

"Sigue habiendo miles de familias que ni siquiera tienen agua potable. Acapulco sigue en emergencia y tenemos que seguir ayudando", agregó.

Otro tema que destacó Coparmex es la asfixia presupuestaria que enfrentarán los órganos autónomos en el Presupuesto, tras la aprobación legislativa de reducir 13 mil millones de pesos con respecto a lo solicitado por el Poder Judicial y otros organismos autónomos, incluyendo la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

"Demandamos un uso correcto de los recursos y que no se haga un uso político electoral de los mismos, sobre todo porque hay un incremento considerable de 30 por ciento al programa de adultos mayores, justo en un año en el que se elegirán más de 20 mil cargos públicos, entre ellos, la Presidencia de la República, ocho gubernaturas y una Jefatura de Gobierno", resaltó el organismo.