Prosa confirma fallas en sistema de pagos con tarjeta

Prosa, la empresa que provee servicios de transacciones electrónicas en negocios vuelve a presentar fallas en su sistema de pagos con tarjetas de crédito y débito.

Mediante un breve mensaje de Twitter, la empresa indicó que se encuentran experimentando intermitencia en sus sistemas, incidente en el cual están atendiendo "de forma inmediata" para restablecer el servicio al cien por ciento.

#ProsaInforma:La falla que se presentó durante algunos minutos se ha solucionado. Nuestros servicios se están estabilizando paulatinamente. — PROSA (@PROSA_Mx) 8 de noviembre de 2019 Estamos experimentando intermitencia en nuestros sistemas, la cual hemos atendido de forma inmediata para restablecer al 100% nuestros servicios. — PROSA (@PROSA_Mx) 8 de noviembre de 2019

A las 17:44, hora central de México, la empresa informó que la falla que se presentó durante "algunos minutos se ha solucionado. Nuestros servicios se están estabilizando paulatinamente".

En el denominado viernes social, varios usuarios en redes sociales mostraron su descontento al no poder pagar sus productos y servicios.

No amigos, no es su tarjeta, se cayó el pago en múltiples servicios de pago con tarjeta. — Lillian (@Lily_Messy) 8 de noviembre de 2019 Amiguitos, otra vez hay problemas con el pago con tarjeta.

Tomen sus precauciones. — Karen Frutiloopy (@AfilO_opty) 8 de noviembre de 2019 No puedo realizar ningún pago con mi tarjeta Banorte — DEBALIP SIERRA (@debalip) 8 de noviembre de 2019 Hola, hace un rato intentamos pagar con tarjeta y se congeló el pago por lo que intentamos comunicarnos a sus números y nos dicen que no están disponible @SantanderMx. — ℳ α f ✨ (@MafeerRdz) 8 de noviembre de 2019

Fallas afectan a millones

El 10 de agosto, Prosa tuvo una falla en su central de Santa Fe, lo que afectó a 20 millones de usuarios que no pudieron pagar con tarjeta o realizar retiros en cajeros por más de siete horas.

La empresa informó que hubo afectaciones en su data center de Santa Fe, por lo cual las terminales punto de venta que operan los distintos bancos en establecimientos se vieron afectados o no reciben pagos.

"Queremos informarle que el día de hoy estamos teniendo afectación en nuestro data center de Santa Fe. El equipo directivo y todo el equipo de TI e Innovación estamos trabajando de forma prioritaria en resolver dicha incidencia", informó en un comunicado.