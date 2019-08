Uso generalizado, el reto para el CoDi

El gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León, aseguró que Cobro Digital (CoDi) ya es una realidad operativa y que está listo para arrancar el 30 de septiembre, aunque para el gobernador y para Citibanamex, el uso generalizado del sistema es el reto central.

“Puedes construir un coche, pero si no hay gasolinerías o no hay carreteras, no se puede usar. Una vez que pase la parte tecnológica, el tema que se nos viene como industria es la adopción. Ahí hay unos retos que todavía tenemos que trabajar de forma conjunta para ver cómo los abordamos”, dijo a El Sol de México Mauricio Scwartzmann, director de Pagos Digitales de Citibanamex.

El especialista agregó que la adopción será más compleja entre los comercios más pequeños.

“Las tienditas y los changarros, los establecimientos menos formales, van a adoptarlo bajo otros modelos, bajo los modelos que le ofrezcan sus proveedores para eliminar el uso de efectivo, los incentivos que ponga el gobierno” en temas de fiscalización, dijo.

Durante el seminario Sistemas de Pago y Nuevas Tecnologías, Díaz de León coincidió en que el reto de CoDi es que se generalice. “El trabajo consiste en convertir a CoDi en una realidad de pagos de amplio uso, accesible para todos los mexicanos y en una plataforma tecnológica que promueve una mayor inclusión financiera y mayores oportunidades de desarrollo para la población”, explicó.

Para acelerar la implantación, añadió Mauricio Scwartzmann, las instituciones financieras, en conjunto con el Banco de México lanzarán campañas publicitarias para promover su uso. Díaz de León informó que ambos sectores realizan "pruebas rigurosas" para detectar el funcionamiento y posibles fallas en el sistema.

“El piloto era el momento para equivocarse. Normalmente cuando tienes una buena solución, que no tenga problemas, permite que el usuario la adopte. Si salimos al mercado y hay problemas va a haber problemas con la adopción, porque si lo pruebas una vez o dos veces y no funciona, no lo vuelves a usar. La tolerancia del consumidor es muy poca cuando se trata de errores”, comentó Scwartzmann.

El programa de prueba se realiza en las ciudades de Tulancingo, La Paz y Progreso, junto con una campaña de comunicación presencial.

La plataforma permitirá a los usuarios realizar pagos en pequeños comercios a través de sus smartphones, para lo que sólo será necesario escanear un código QR desde la app de su banco.

"CoDi permite instruir y liquidar pagos en segundos, garantizando la protección de los recursos financieros", apuntó Díaz de León.

Por su parte, Miguel Díaz, director del Sistema de Pagos del Banxico, comentó a este diario que todas las instituciones deberán estar operando la herramienta para el 30 de septiembre o serán acreedoras a una sanción.

No obstante, los funcionarios confiaron en que los bancos privados del país tendrán a CoDi en operación al 100 por ciento al final de septiembre.

A unas semanas de la fecha límite cuatro de los 15 bancos que forman parte obligatoria en el grupo piloto tienen un avance menor a 50 por ciento para echar a andar el sistema de pagos electrónicos.

Según el seguimiento en los Avances de las instituciones financieras en la implantación del CoDi del Banxico, el banco con el menor avance es HSBC, que apenas presenta ocho por ciento, seguido por Afirme con 11 por ciento, Ve Por Más, con 39 por ciento y Citi con 45 por ciento.

En este sentido, Mauricio Schwartzmann dijo que lo único que le hace falta a Citibanamex para completar el proceso es la certificación final, misma que estará lista en las próximas dos semanas.