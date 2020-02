Reclamo fiscal hunde títulos de Walmart

Las acciones de Walmart de México y Centroamérica (Walmex) sufrieron una disminución de 3.75 por ciento en la jornada de ayer, después de que este martes el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le solicitó el pago de 10 mil 559 millones de pesos, como consecuencia de la compra-venta de la cadena Vips.

En su reporte trimestral, la empresa que en México preside Guilherme Loureiro señaló que no creará una provisión de dinero para pagar, ya que los despachos de abogados contratados de forma externa, así como la administración de la cadena consideran que tienen las pruebas para sostener la validez de las operaciones.

La compañía evalúa sus alternativas legales para impugnar la resolución. El martes por la noche, el presidente Andrés Manuel López Obrador presumió en su cuenta de Twitter una reunión con los directivos de 15 empresas estadounidenses en Palacio Nacional, entre las que destacó la presencia de Walmart.

“Cenamos con Susan Segal, presidenta de Americas Society Council of the Americas y directivos de Scotiabank, HSBC, Walmart, Chevron, Medtronic, The AES Corporation, MetLife, Kellogg, Cisco, Amazon, Citi, Principal Financial Group, Sempra Energy, FedEx y American Tower Corporation”, señala el tuit de López Obrador.

El mismo martes, el SAT exigió a la tienda minorista más grande de la región el pago de impuestos por 10 mil 559 millones de dólares. El reclamo es consecuencia de la venta en 2014 de 362 restaurantes, de los cuáles 263 fueron Vips, 90 de la marca El Portón, siete de Ragazzi, y dos La Finca, que pasaron de manos de Walmart a las de Alsea, transacción con un valor de ocho mil 200 millones de pesos.

El monto incluye “supuestas diferencias fiscales (…) impuestos, multas, recargos y actualización”, añadió la minorista en su reporte trimestral.