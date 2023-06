Red Access: Una piedra más en el zapato de Ticketmaster

Desde hace unos años han surgido distintas alternativas de sistemas de venta de boletos, como una respuesta natural al monopolio que ostentaba la empresa Ticketmaster en México.

Así, hemos visto surgir otras opciones como Boletia, Superboletos, Etiket, Wegow, Passline, que con distintas características ofrecen otro tipo de posibilidades a los promotores de eventos y al público en general que asiste a los mismos.

Otra plataforma que se suma a la lista de nuevos competidores es Red Access, un sistema de boletaje que se promociona como “una alternativa real y eficiente a la industria del entretenimiento que durante décadas ha controlado el mercado mexicano, así como a los problemas que esta ha llegado a generar en la experiencia de compra del consumidor”.

Se trata de un sistema personalizado en línea y en tiempo real, que permite a los promotores de eventos ofrecer la venta de boletos desde página web y dispositivos móviles, adicional a la habilitación de puntos de venta físicos, presenciales o remotos.

Con operaciones en México, Colombia y Belice, la empresa ha alojado el sistema de boletaje para presentaciones de artistas de renombre como Julión Álvarez, Ricky Martin, Hombres G., Junior H, Ha-Ash o Christian Nodal, además de que recintos como el Teatro Helénico, Centro Tolzú, Teatro Mariano Matamoros y el Cine Tonalá la utilizan como plataforma base de sus operaciones.

Iván Ramírez, director general de Red Companies, la empresa que aloja a Red Access, explica a El Sol de México que la empresa se fundó hace siete años y que hace cuatro desarrollaron su plataforma de boletaje con puro talento y capital mexicano, haciendo énfasis en las posibilidades que les brinda la tecnología:

“Este desarrollo vive en la nube, lo que significa que no tenemos un servidor físico, sino que todo está alojado en distintas soluciones digitales, lo que permite que sea expandible y contraíble muy fácilmente, porque cuando tienes en un servidor físico tu capacidad es limitada, pero cuando naces en la nube, pues lo puedes extender tan rápido como sea necesario”.

Ramírez comparte que cuando la plataforma estaba lista para funcionar, llegó la crisis de la pandemia, por lo que el negocio tuvo que esperar a que se reactivara la industria del entretenimiento para poder arrancar junto con ella:

“En ese momento había cero eventos, lo que nos permitió robustecer el tema tecnológico en lo que se reactivaban los eventos y poco a poco hemos ido operando varios eventos, con cada vez mayor número de participantes y de mayor calidad”.

“Conforme se fue abriendo todo, empezamos a operar eventos masivos más o menos desde hace dos años”, agrega.

¿Pero hasta qué punto plataformas como Red Access están poniendo a temblar al actor predominante de la venta de boletos en México? El directivo admite que esto aún no está sucediendo por dos razones:

“Primero, porque ellos (Ticketmaster) llevan muchos años en el mercado y segundo, porque los muchos recintos, como sería el caso del Auditorio Nacional, ya cuentan con contrato multianual que les impiden trabajar con otras boleteras, lo mismo que muchos artistas de fama internacional”.

Una marca blanca

Respecto al conocimiento de marca entre los consumidores finales, Iván justifica que Red Access no se encuentra entre las más populares porque ellos en realidad no hacen este tipo de trabajo tan agresivo para que se reconozca su nombre, debido a que se consideran una marca blanca, lo que significa que incluso le pueden dar la posibilidad al promotor de incluir sus propias marcas, incluso de boleteras propias, por lo que muchas veces el consumidor final no sabe que Red Access estuvo involucrada como empresa.

“No somos tan agresivos comercialmente en salir con nuestra marca, no es nuestro interés posicionarla de esa manera sino habilitar una herramienta tecnológica que permita a recintos, artistas y promotores tener su propia venta de boletos sin los costos que les está poniendo la otra marca monopólica”.

“Nosotros habilitamos esta herramienta y le cobramos una tasa muy baja al promotor, que está entre el 3 y el 4 por ciento, mientras que el costo por servicio de la de las marcas dominantes están alrededor del 20 por ciento y se lo cargan al usuario final, quien no tiene otra opción”, añade.

Boletos digitales y físicos

El directivo de la empresa comenta que cuentan con la tecnología para ofrecer boletos físicos y digitales, haciendo énfasis en que cuando la gente elige la segunda opción, es importante que tengan en cuenta ciertas alertas, como la de nunca compartir fotos de sus boletos en internet, porque eso da pie a que terceros les roben su entrada.

“Muchos publican la foto de su boleto comprado, cuando ahí viene el código QR, lo cual es un gran error, porque cualquiera lo puede usar y meterse antes que ellos al espectáculo, los boletos tienen información sensible, por lo que hay que ser precavidos”, advierte.

Iván comenta que al ser desarrolladores de su propia plataforma, Red Access pueden adaptarse rápidamente a las necesidades del mercado mexicano e internacional al construir soluciones a la medida, además de contar con soporte técnico y operativo de lunes a domingo.

Devolución total del costo del boleto

Otro de los puntos por los que está peleando Red Access es que sea posible que cuando exista un reembolso para el usuario final, no se le descuenten a este los gastos de operación, y pone como ejemplo que cuando en cualquier otra tienda en línea pedimos una devolución, nos devuelven la cantidad exacta que pagamos originalmente.

Con una inversión en tecnología superior a los 2.4 millones de dólares, esta empresa dice contar con una tecnología suficientemente segura y avanzada para el servicio que el usuario requiere y tener la capacidad de responder ante cualquier eventualidad, así como cualquier tipo de demanda de boletaje.

“La capacidad de los servidores es prácticamente infinita, para poner un ejemplo, funciona como cuando entras a las redes sociales, que nunca te limitan el número de amigos porque tienen la capacidad de crecer o de contraerse de acuerdo con tus necesidade, y nuestra tecnología funciona igual, así que si tú quieres hacer un evento de 500 mil personas pues la tecnología lo hace posible en un instante”.

Finalmente, Iván invita a los promotores, auditorios, recintos, estadios, museos, organizadores de fiestas y promotores de parques recreativos a probar otra opción de boletaje como esta que, asegura, es “sencilla de operar, eficiente en su administración y cómoda y segura para el cliente”.