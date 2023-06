Reforma a Ley de Mercado de Valores no es una solución: CNBV

La reforma a la Ley del Mercado de Valores está muy lejos de ser una solución para el sector bursátil del país, argumentó Edson Munguía, vicepresidente de Supervisión Bursátil de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

“Ni de lejos creemos que sea una solución que vaya a llegar esta reforma y vayamos a tener el mercado de valores más dinámico del mundo, pero sí creemos que es un buen paso para ir quitando barreras al financiamiento a través de mercado”, afirmó.

Al participar en el 12vo. Foro de Emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Munguía González también lamentó que durante el proceso de elaboración de dicha reforma no hayan estado alineados los intereses de todos los participantes.

“No necesariamente estaban alineadas las pretensiones de las bolsas de valores y la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, o la preocupación de la estabilidad del sistema financiero”, añadió el funcionario.

A finales de abril, el pleno del Senado de la República aprobó una iniciativa para reformar la Ley del Mercado de Valores, con la cual se busca que más compañías, principalmente pymes, puedan acceder a financiamiento bursátil sin tanta burocracia.

De igual forma, la intención es que las posibles emisoras tengan menores tiempos y costos para acceder a recursos en el mercado, ya sea en la BMV o la Bolsa Institucional de Valores (BIVA).

“He platicado con las bolsas de valores de México y me dicen ‘es que yo sí traigo nuevas emisoras, pero el problema es que no necesariamente logro colocarlas’. Ninguna norma es perfecta, pero también es cierto que no hay una mente maestra detrás del proyecto para que todo pueda cuadrar”, puntualizó el directivo de la CNBV.

Si bien falta la aprobación de la Cámara de Diputados, que podría darse en septiembre tras reanudarse el periodo legislativo, Munguía González señaló que esto puede ser un “arma de doble filo”, pues es probable que se presenten más argumentos a favor o en contra de la reforma y sus participantes.

Lo anterior daría como resultado que la publicación final de la reforma se retrase, o incluso que se “desajusten” mecanismos que permitan el funcionamiento del sistema financiero.

Sin embargo, en caso de que la reforma se apruebe antes de que termine el periodo de sesiones en diciembre, Munguía González estimó que la primera emisora simplificada podría salir al mercado en el primer semestre de 2024.

“Espero que sea una reforma que genere un balance y efecto positivo de crecimiento en el mercado, e impulse un desarrollo, que haya muchas opciones de financiamiento para las empresas”, concluyó el funcionario de la CNBV.









