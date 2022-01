Gobierno realizará campaña para informar sobre reforma eléctrica

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó este jueves que una vez que concluyan el parlamento abierto en la Cámara de Diputados sobre su iniciativa, ordenará a sus funcionarios a que emprendan una campaña de propaganda para difundir los presuntos beneficios que va a generar la reforma eléctrica.

Esto, a pesar de la preocupación de Estados Unidos y la advertencia de especialistas en cuanto al costo que atraerá si se implementa esta enmienda.

También, mencionó el presidente que se va a difundir la protección del litio en México, debido a que su reforma eléctrica plantea nacionalizar este mineral con el que se producen baterías eléctricas y acusó que la Comisión de Competencia Económica fue creada para proteger a las empresas y afianzar la privatización, mientras aseguró que este organismo, acaba de ordenar que una mina de litio en Bacanora, Sonora, pase al poder del Gobierno chino, “nosotros no queremos que el litio lo manejen potencias extranjeras, ni de Estados Unidos, ni de China, ni de Rusia”, sentenció.

El presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina, en Palacio Nacional, adelantó que luego que concluya el proceso de debate, “vamos nosotros, también, a hacer lo mismo en los estados, quizá no pueda ir yo a todos los estados, pero sí van a ir secretario, secretarias a informar y van a venir aquí, para informar en qué consiste la iniciativa de ley, qué dicen los artículos, por qué se está proponiendo esta reforma”, explicó.

Añadió que ya se sabe que su iniciativa es para que no haya abusos, “que se corrija el gran abuso que significa que los grandes centros comerciales paguen menos por la luz, que los hogares, que las familias” y para que se revisen los subsidios que entrega su gobierno a las empresas extranjeras.

Asimismo, aseguró que quiere que se hable de lo consideró una supuesta “intención perversa de destruir a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que todo el mercado eléctrico quede en manos de las empresas, sobre todo extranjeras”.

El presidente remató, al asegurar que la gente no sabe que la energía eléctrica que se produce en las plantas hidroeléctricas no se considera, con la ley vigente como energías limpias y, por lo mismo, no despachan esa energía. Por lo que subrayó que como esas hidroeléctricas pertenecen a CFE, son castigadas.

Luego de la visita a México de la secretaría de Energía estadounidense, Jennifer Granholm, la funcionaria expresó en su país que tiene preocupaciones reales con respecto al impacto negativo que tendrá la reforma eléctrica propuesta en México en las inversiones privadas de estados unidos.

Asimismo, diversos sectores de industriales en el país han señalado que de implementarse la reforma del presidente López Obrador se generaran altos costos en los próximos años para que opere su reforma.