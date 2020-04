Reporta STPS más de 63 mil empleos perdidos en turismo

Grandes compañías del sector turístico, como Grupo Posadas y Hotelera Palace Resort, son las que más han recortado puestos de trabajo ante la contingencia sanitaria por el coronavirus Covid-19.

De acuerdo con un reporte del gobierno federal, entre el 13 de marzo y el 6 de abril se perdieron 346 mil 878 puestos de trabajo en todo el país.

En el sector turístico las plazas de trabajo que se perdieron en ese lapso de tiempo suman más de 63 mil.

Grupo Posadas y Palace Resort están en el grupo con más de mil puestos registrados como pérdidas de empleos, que son el resultado del número despidos descontando las contrataciones en este lapso de tiempo, según datos presentados por Luisa María Alcalde, secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS).

La funcionaria detalló que Quintana Roo es la entidad donde mayor pérdida de trabajos se ha registrado a raíz de la pandemia, con 63 mil 847 despidos en poco más de tres semanas.

Para la entidad, el sector terciario que tiene que ver con comercio, servicios y turismo, es la principal fuente de ingreso, con una aportación de 86.5 por ciento del PIB estatal, según datos del Inegi.

Empresas como Meryucatan y Riviera Mayan, con presencia en Quintana Roo, tienen saldos de más de dos mil personas que perdieron su trabajo en medio de esta crisis sanitaria y económica, informó la STPS.

Pero no es el único caso. La Operadora Turística Hotelera, que administra los hoteles Sea Garden, Mayan Palace, The Grand Mayan, The Grand Bliss y Grand Luxxe en Bahía de Banderas, Nayarit, es la empresa con mayor pérdida de plazas, con dos mil 741, según dio cuenta la dependencia federal.

En el sector de la construcción, en 12 empresas se perdieron 10 mil 464 empleos del 13 de marzo al 6 de abril.

De acuerdo con información de la STPS, cinco empresas, dos en la Ciudad de México y tres en el Estado de México, suprimieron a la totalidad de su plantilla en ese periodo a 950 trabajadores.

En otras siete constructoras se perdieron nueve mil 514 puestos de trabajo. Cuatro de estas empresas se localizan en Quintana Roo, dos en la Ciudad de México y una en Campeche.