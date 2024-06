Reportan fallas en transferencias y pagos en bancos

Una vez más en plena quincena, las aplicaciones móviles de los principales bancos del país presentan diversas fallas durante este viernes.

De acuerdo con Downdetector, un sitio web que monitorea el estado de servicios digitales, Banorte, Scotiabank, Citibanamex, HSBC, BBVA y Santander han presentado intermitencias en sus servicios.

Los reportes de la plataforma indican que hay usuarios a los que su aplicación se les cierra inesperadamente, no les permite iniciar sesión o les muestra información incorrecta.

También hay registros de operaciones no detectadas, movimientos no reflejados, o pagos no aprobados en otros comercios.

Las fallas se presentan en plena quincena y según Downdetector, comenzaron alrededor de las 16 horas.

“Ya nos encontramos trabajando en esta situación, te sugerimos esperar en el transcurso del día para poder visualizar tus operaciones.”, respondió BBVA México en la plataforma X, antes Twitter.

En esta red, hay usuarios que reportan que tampoco pueden hacerse transferencias o la aplicación no registra movimientos desde las primeras horas del día.

Al cierre del año pasado, esta institución financiera rebasó los 30 millones de clientes en el país, de los cuales al menos el 74 por ciento son digitales, es decir, son usuarios que la mayoría de sus operaciones las realizan a través de la aplicación u otro canal web.

De acuerdo con el estado de conexión de participantes del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) del Banco de México (Banxico), hasta ahora estas instituciones no reportan alguna intermitencia.