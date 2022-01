Reportan intermitencias en portal del SAT

La página web del Servicio de Administración Tributaria (SAT) presenta intermitencias y no deja realizar trámites a los usuarios.

Los problemas registrados son que no se pueden descargar los comprobantes fiscales digitales, no se permite la generación de la cédula de identificación fiscal o que el sitio en general presenta largos tiempos de espera, según una revisión hecha por El Sol de México.

Uno viene al Despacho Contable feliz, contento, con nuevas ganas de seguir trabajando decentemente.



Y el portal del @SATMX NO SIRVE, tiene FALLAS y no permite descargar los CFDI en su versión impresa y en XML.



¿Entonces ya me puedo ir a mi casa SAT?



12:45 pm#cpwitter pic.twitter.com/2dOzPrwZTN — 🅿🅾🅽🅲🅷🅾 🅻ó🅿🅴🆉 🆂 🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽 (@PONCHO_LOPEZ_S) January 3, 2022 Oye @SATMX porque no me deja descargar una factura tu portal? #SAT pic.twitter.com/86y36PhGXz — Yo si pille la vuelta (@aLeKsjAiMe) January 3, 2022 Buen día, nuestro portal se encuentra en funcionamiento, agradecemos intentes efectuar nuevamente tu trámite previa eliminación de archivos temporales y cookies, saludos. — SATMX (@SATMX) January 3, 2022

Además, el código CAPTCHA para iniciar sesión aparece como inválido y, una vez que es aprobado por el sitio, la información tarda en cargar hasta un lapso de tres minutos.

En redes sociales hay usuarios que hasta reportan que la página del SAT les dice que no se tiene registro de su información tributaria

Otro fallo registrado es que no se puede generar la información necesaria para facturar o que los comprobantes en versión PDF tienen errores.

Por su parte, la cuenta de la autoridad fiscal en Twitter señaló que el portal se encuentra funcionando correctamente y pidió a uno de los usuarios que reportaba fallas ajustar algunos parámetro de su navegador.

Apenas el 30 de diciembre de 2021, el SAT, que dirige Raquel Buenrostro, informó que llevaría a cabo actualizaciones en sus sistemas, mismas que quedarían listas el pasado 1 de enero.

“Para actualizar los servicios de factura electrónica conforme a las disposiciones fiscales que entran en vigor el 1 de enero de 2022 se tiene programado el mantenimiento de todos los servicios de facturación, generación, consulta, recuperación, cancelación y verificación”, manifestó el organismo.

Apreciable contribuyente, el servicio de facturación electrónica quedará suspendido de las 10 pm del 31 de diciembre de 2021 a las 2 pm del 1 de enero de 2022 por actualización de los sistemas.



Toma tus precauciones. pic.twitter.com/yjhfTIP6dJ — SATMX (@SATMX) December 30, 2021













