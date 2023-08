Rubén Choreño obtiene amparo definitivo para seguir como secretario general del STPRM

El Juzgado Octavo de Distrito en materia de Trabajo, Primer Circuito de la Ciudad de México otorgó un amparo definitivo a favor de Rubén Choreño Morales, secretario general electo del CEN del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), para el período del 17 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2024 y además, la orden al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para que emitan la toma de nota correspondiente.

“Mi equipo ya despacha como debe de ser, a lo que ordena el Poder Judicial”, dijo en entrevista con El Sol de México, Choreño Morales y recordó que estas anomalías vienen desde antes de la pandemia del Covid-19.

“La pandemia nos tomó dos años. El inicio del primer juicio fueron cuatro meses y ya estaba todo listo, nada más que el presidente López Obrador tenía otra visión de las cosas y otros datos. Y el pensamiento equivocado de apagar la fuerza del Sindicato y no en acabar con la corrupción porque sí ese fuera el plan lo hubiera hecho hace cinco años”, dijo.

Refirió: “el presidente nos prometió que acabaría con la corrupción y no fue así y aún no se define porque tenemos las 36 secciones igual, más las delegaciones para un total de 52, pero no se ha visto ningún cambio en el Sindicato”.

Sostuvo que de acuerdo a las elecciones, como secretario general electo del CEN del STPRM, el período es del 17 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2024. De acuerdo a las condiciones que se den, habrá nuevas elecciones para renovar todas las secciones.

“Las elecciones para colocar a Ricardo Aldana fueron con el Sirvolab o una trampa del Centro de Control de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). No fue legal. No fue un manejo real de las elecciones. Pero vamos a tratar de que se termine con esa corrupción en el STPRM”.

“Van un año y seis meses que está al frente del Sindicato, Ricardo Aldana. Como trabajador de confianza en Pemex, no puede ser secretario general del STPRM”, advirtió.

“Antes de irse, Aldana tendrá que presentarnos una gran rendición de cuentas, a los trabajadores y al gobierno federal. Tendrá que explicar el origen de la gran fortuna económica que posee, de la cual, me consta totalmente, que son los dineros que le entregué para que los ingresara a las arcas del Sindicato, pero que los desvío a su cuenta personal”, denunció.

“Como lo hizo con los dineros mal habidos con el PemexGate de donde de mil 500 millones de pesos solo entregaron 450 millones”.

Y remató: “Realmente no entiendo, cómo este tipo se encuentra en libertad, hasta este día”.

Prevalece violencia en el STPRM

De la situación que priva en el sindicato petrolero, Choreño Morales dijo que los trabajadores siguen trabajando con miedo. Prevalece la violencia. Ante cualquier reclamación, los descansan, los corren. Las cosas no han cambiado desde Carlos Romero Deschamps que estuvo al frente del sindicato durante 26 años. Hasta hoy en día, sigue lo mismo. No hay limpieza en la entrega de plazas. No lo han hecho.

Y comentó “hasta a mí me han ofrecido plaza. ¡No tienen vergüenza!"

Pero el asunto es que no se ha hecho el cambio, solo de nombre en el caso de Ricardo Aldana, que impusieron de membrete.

Recordó: “tiene meses que salió un acuerdo de los muchos amparos que se interpusieron para quitarle valor a la pretensión del gobierno de imponer a un trabajador de confianza y no dejarnos avanzar en los cambios que vuelvo a repetir, el Presidente de la República, desde 2018 prometió que lo primero que iba a hacer era acabar con la corrupción en Pemex”.

Y en especial la del Sindicato de Petróleos Mexicanos. Ahí están, Todos los secretarios seccionales siguen ahí. El que no es secretario general se bajó a otro puesto como secretario del interior. Son líderes perpetuos que siguen cobrando en las secciones.

“Tendrá que acabarse con esa corrupción, con ese daño a los trabajadores y el propio Pemex, está más que endeudado”, apuntó.

Igualmente comentó que Pemex anunció que aumentó las cuotas un punto más de 4 por ciento al 5 por ciento. Es un premio a la corrupción, dijo Choreño Morales.

¿Cuántos trabajadores hay en Pemex?

Firmes 218 mil activos más los jubilados y transitorios, serán aproximadamente 250 mil. Tan solo para Dos Bocas supuestamente se contrataron casi 50 mil trabajadores que se tienen que quedar a trabajar en la planta. Ahí no se ha hablado de despidos ni debe haberlos. Sí quieren que trabaje esa Refinería, tienen que recontratar personal y tiene que ser sindicalizado por supuesto.

Es una refinería enorme y sí se le da el uso debido y se pone a petroleros reales, preparados para esa empresa, va a tener resultados.

¿El que persevera alcanza, después de tantos litigios y hasta acudir a la OIT?

-Sí, ahora esperamos que ya se nos permita trabajar y dar el cambio que el país necesita. Ya era tiempo.

La gente dice que solo queda un año y un poco más; pero un año es mucho para lo que se tiene qué hacer. Y los trabajadores también se cansan. Pero el cambio va a ser más que benéfico no solo para el STPRM sino para Pemex.

Prácticamente se va a destapar la coladera y van a salir corriendo. A cualquier líder de sección sí se le inicia una investigación, van a salir cosas enormes.