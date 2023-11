Salario mínimo en 2024: negociaciones entran en fase decisiva

“Parece que la línea que se va a seguir este jueves en la negociación del nuevo salario mínimo para 2023, es de un aumento del 20 por ciento; pero todavía falta mucho por definir. Ese 20 por ciento que podría ser una salida porque supera en determinado momento la inflación”.

“Pero falta saber cómo se dividiría entre porcentaje y el monto pendiente de la recuperación. Y también el impacto que tenga en la zona fronteriza norte, en todo el país y además en los salarios profesionales. Todavía nos falta bastante por analizar”, afirmó el abogado José Luis Carazo.

El Representante del Sector Obrero ante la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) en entrevista, no quiso adelantar sí aceptarían la propuesta presidencial que coincide con la del dirigente nacional de Coparmex, José Medina Mora, de un incremento salarial del 20 por ciento, para el próximo año.

“Realmente, no me gustaría negociar por medio de declaraciones. Nos vamos a sentar en una mesa que es institucional, que marca la Ley Federal del Trabajo. Y en esta mesa, en base al diálogo social intentaremos llegar a un acuerdo porque sí no, nos dedicamos a negociar a través de los medios. No es lo más sano para este tipo de temas”, dijo a El Sol de México.

¿El presidente López Obrador en su informe dijo que le gustaría un aumento del 20%?

-Sí, eso sí lo dijo. Vamos a estar sentados el día primero y seguramente que el porcentaje no será problema. La situación a negociar y a conversar será cómo se aplica y que se aplique a todo lo que impacta el salario mínimo. Es decir, al salario fronterizo y los profesionales. En eso estamos.

¿José Medina Mora dijo que están en el ánimo de que no se perjudique a los trabajadores?

-Nosotros estamos en el mismo ánimo, de que no se perjudique por supuesto a los trabajadores y que también la inversión y venga una fortaleza a través de un mayor poder adquisitivo de los salarios.

¿Lo que más convenga a los trabajadores es lo que se va aceptar?

- No, no. Nos vamos a sentar a negociar el día primero de diciembre y ya en cuanto empecemos a negociar veremos. Ahí es donde se define todo. Ellos darán sus argumentos de lo que proponen.

Igual que el gobierno, porque somos tres. El gobierno dirá: propongo que sea así; los empresarios nosotros así.

Y los trabajadores escucharemos las propuestas para saber sí estamos de acuerdo. La propuesta del sector obrero fue de 25 por ciento de aumento salarial.

¿Pero están en la tesitura del 20 por ciento?

-Reitero: necesitamos ver cómo es que viene todo el paquete. Es que cambia mucho por la situación de en dónde impacta y cómo se distribuye, porque realmente qué porcentaje lleva el monto independiente de recuperación y qué porcentaje lo pagan en pesos y qué porcentaje se va a aplicar para tomar en cuenta la propuesta completa.

Todavía no nos entregan la propuesta completa y hay que analizarla toda.

Creo que los empresarios también están en ese papel de ver cómo están las cosas. Y también el gobierno con su papel rector, checa lo que se propone. Todavía nos faltan dos días para que esto suceda.

¿El día primero de diciembre será a morir?

-No necesariamente. Según marca la Ley Federal del Trabajo en su artículo 571 tenemos todo el mes de diciembre para negociar. Esperamos que el mismo día primero nos pongamos de acuerdo, pero tenemos todo el mes para hacerlo.

El día primero de diciembre se reanuda la negociación en la sesión permanente en la Conasami. Es escuchar las nuevas propuestas, las nuevas decisiones de los tres sectores.

La mesa de negociación del salario mínimo en la CONASAMI se encuentra en sesión permanente. Mañana, primero de diciembre reanudan la deliberaciones.