“Santa Lucía va pese a amparos”, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que la suspensión definitiva al Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, otorgada ayer por un juez federal, retrase la construcción.

Incluso, dijo que “debería formular de esa manera, lo vamos a tener un mes antes de lo previsto”.

Sin embargo, hizo un llamado al colectivo #NoMásDerroches para que le bajen una rayita, porque ya hasta convirtieron en deporte nacional la presentación de amparos contra los proyectos de su gobierno.

“Un llamado también ya a los que no pudieron hacer el negocio, entre comillas, que le bajen una rayita cuando menos. Están muy alterados. El dinero no es la vida, el dinero es el papá o la mamá del diablo”, expresó durante la conferencia mañanera.

El Consejero Jurídico, Julio Scherer, ya revisa la respuesta para el Sexto Tribunal Colegiado, para atender por ley estas “chicanadas para que no se haga o demorar la obra. Yo espero que esto se resuelva pronto”.

El presidente López Obrador aseguró que de momento elaboran los proyectos y sólo realizan trabajo de gabinete, pero trabajan hasta 16 horas diarias.

“Es molesto, si acaso, tampoco mucho, no vayan a pensar que me mortifica, que me molesta”, concluyó.