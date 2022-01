Se crearon más de 1.7 millones de empleos en 2021: Inegi

En 2021 se generaron un millón 723 mil empleos, según dio a conocer en diciembre el INEGI, pero desafortunadamente, solo 846 mil con seguridad social. “Ahí es donde hay que revisar porque alrededor de un millón de empleos siguen sin seguridad social. Ahí es donde hay que hacer inspecciones”, afirmó Héctor Márquez Pitol.

Director de Relaciones Institucionales de ManpowerGroup, en entrevista, revela que a estos miles de trabajadores no les pagan aguinaldo, ni seguridad social que es lo más caro, ya que entre el 28 y 30% del sueldo promedio es lo que le cuesta al patrón y tampoco pagan el impuesto sobre nómina. Evaden todo esto.

Manifiesta: “el año pasado nos enfocamos en sacar el outsourcing, en los empresarios que hacen el corte de personal en diciembre”.

“Y ahora nos queda muy claro, que eso era un mito alrededor de la baja. Durante los análisis que hice durante meses, concluyo que hay dos mitos: que los dan de baja en diciembre para no pagar aguinaldo y que los que dan de baja son empresas de outsourcing y vemos que no”.

“Eso, no es cierto. Al trabajador cuando lo dan de baja, le pagan la parte proporcional del aguinaldo. Realmente no es por esa razón”, detalla a El Sol de México. Y el otro mito es que los que los daban de baja eran las empresas de outsourcing y vemos que no.

¿Cuál es la realidad de esos mitos?

Al trabajador que dan de baja en diciembre no es por no pagarle el aguinaldo sino porque se terminan las obras, las manufacturas o servicios para el que fue contratado. Cuando se revisa por sectores, el que más emplea eventuales es el de transformación o manufactura, que tienen que contratar a mucho personal para la producción de antes de Navidad y esto termina a mediados de diciembre.

Está el sector de la construcción, concluyen los trabajos, los edificios, las obras para la época de fin de año, porque la gente no quiere trabajar en Navidad. Los dan de baja porque se tiene contemplado el trabajo hasta tal fecha, que casi siempre es a mediados de diciembre y concluyen.

Y el sector de servicios que es otro que ocupa muchos trabajadores para restaurantes, bares, hoteles, que se incrementa la demanda afortunadamente para Navidad y termina el año y adiós. Incluyendo también a trabajadores eventuales en el campo, que es también donde se requiere de personal eventual en las labores agrícolas para las zafras, las cosechas, la siembra.

Todos los meses hay bajas

“Lo que quiero concluir es que hay 3 millones de trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante el año. A los 3 millones los dan de baja durante el año. Todos los meses hay bajas. Nada más que no los vemos hasta diciembre, porque es cuando son tantas las bajas que alcanzan a notarse en el número neto, pero no son 300 mil sino más de 400 mil las bajas, cuando comparas altas y cuántas bajas hubo, te da el número neto”.

Otro mes donde se alcanza a ver un poquitito esto, es en junio, cuando suelen darse de baja, al menos 15 mil empleos. Durante todo el año hay muchas bajas. Hoy todo el tiempo vamos a ver que hay alrededor de 3 millones de trabajadores eventuales, registrados ante el Seguro Social.

Y sí eres eventual, quién los da de baja, pues su patrón. En ese aspecto, diría que se acaba la obra, es un servicio determinado, no hay engaño. No es una evasión fiscal.

Deben hacerse inspecciones

Subraya el analista laboral, que “lo que habría que perseguir realmente es a los empleadores que no registran a sus trabajadores en el IMSS. Y los contratan por honorarios, asimilados. Les dicen: Te pagamos por derechos de autor o te va a pagar un sindicato, una cooperativa.

Y ahí sí es donde la intención es no pagarles aguinaldo, no pagarles seguridad social, que es lo más caro que hay. Del sueldo promedio es del 28 al 30% es lo que te cuesta un trabajador por darle seguridad social. Y entonces, estos patrones evasores, inclusive tampoco pagan el impuesto sobre nómina porque de esa forma evaden. Ahí es donde realmente está la evasión, con todos esos trabajadores que, por cierto, no son poquitos.

Te doy un dato. En 2021 el INEGI nos habla de que el empleo creció en 1.7 millones, pero la diferencia es que tenemos solo 846 mil trabajadores inscritos en el IMSS. El otro millón se va a trabajos sin seguridad social. Es formal porque si el trabajador por honorarios paga impuestos como trabajador formal, pero no le pagan el Seguro Social.

¿INEGI habla de 1.7 millones?

El último dato en diciembre es de que se generaron en el año 1 millón 723 mil empleos, pero desafortunadamente, solo 846 mil con seguridad social. Ahí es donde hay que revisar porque es alrededor de 1 millón de empleados que siguen sin seguridad social. Ahí sí es donde hay que ir a hacer inspecciones.

Mitos y realidades

¿Sobre lo que dijo el presidente López Obrador de que, en diciembre, el TEC de Monterrey despidió a todos sus empleados y los volverá a contratar ahora en enero?

No es cierto que nos les paguen aguinaldo, porque a cualquier trabajador que está dado de alta en el IMSS sí le pagas aguinaldo, aunque lo hayas despedido en noviembre o diciembre, le das su parte proporcional. Sí entró a trabajar en septiembre, recibió la paga de la parte proporcional, entonces, realmente no es eso.

Y sí puede ser el caso de las escuelas y universidades que lo normal es que termina el ciclo escolar tanto en junio como en diciembre. Y el siguiente ciclo abren inscripciones y por ende se contratan profesores. Les vuelven a ofrecer a los profesores clases por equis tiempo ahí los contratan por semestres. Lo mismo al trabajador de la construcción: tu contrato por electricidad, colocar varillas, etc. y al del campo por la siembra. Se termina el servicio y se acabó.

Ahí también hay contratos por un día, por un evento. El trabajo eventual es que cuando hay una obra o servicio que tiene un inicio y un fin es válido que contrates a alguien que te ayude a sacar esa tarea. “Realmente es un mito que se trate de no pagarles aguinaldo. Le dieron al presidente un argumento que no es cierto.

Cuando un patrón no quiere pagar aguinaldo hay que revisar ese esquema porque contratan por honorarios, por asimilados, etc. Esos mitos y realidades porque en 2021 nos concentramos en ver el tema del outsourcing y que era el causante de las bajas de empleo.

Teniendo ya más claridad de las cosas, lo que debiéramos concentrarnos en este 2022 es en buscar que todo el trabajo que se genere: todo el trabajo que nos dice el INEGI que hubo un millón más, sean formales y con seguridad social. Que todo el trabajo: presencial, digital, en la modalidad que sea eventual, que se le ofrezca al trabajador tanto la formalidad como la seguridad social, enfatizó Héctor Márquez Pitol.

