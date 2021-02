Sector primario creció 2% el año pasado sin apoyos oficiales: CIOAC

A consecuencia de la eliminación de 35 programas de la Secretaría de Agricultura vinculados a crédito y seguros, los productores agrícolas tienen que acudir al agio donde pagan intereses por arriba del 48% anual y utilizan las remesas para poder hacer producir sus parcelas.

Así lo denunció Federico Ovalle Vaquera, secretario general de la Central Independiente de Obreros y Campesinos (CIOAC) quien precisó “que no hay ningún programa que apoye la producción, comercialización, capitalización o alguna actividad productiva, por lo que el crecimiento del sector primario del 2% en el 2020, no se debe a ninguna acción del gobierno federal, sino al esfuerzo de los productores.

Aseguró que la mayoría de los productores a baja escala hacen uso de las remesas para enfrentar sus deudas con el agio. El año pasado, estos envíos que representaron 40 mil 606 millones de dólares, los utilizan los campesinos para mitigar los efectos de la crisis económica y sanitaria del Covid-19.

Lamentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador festine el esfuerzo de los migrantes en los Estados Unidos, cuando son recursos que su gobierno no generó. “Las acciones de la actual administración no se encaminan a fomentar la producción y menos la productividad sino que son asistencialistas. No apoyan las herramientas para superar las carencias que tiene el sector y sufre su población”.

Acerca de las perspectivas para este 2021, dejó en claro que los recortes al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) de la Secretaría de Agricultura, dentro de la actual administración y también de las pasadas, son una señal definitiva de que el sector primario y su población no son prioridad.

“Los constantes subejercicios en el presupuesto impiden la eficiencia de los programas y el alcance de sus objetivos. Los objetivos de rescate al campo y la autosuficiencia alimentaria se encuentran muy lejos”, afirmó.

Sostuvo que con el pretexto de la corrupción y la austeridad se desmantelaron programas que atendían al sector rural y su población, sin ofrecer alternativas viables o acciones que sustituyan las que fueron eliminadas.

Sobre el Programa Especial Concurrente (PEC) los rubros más afectados fueron los relativos a recursos Financieros, Infraestructura y los aspectos Sociales. Desde el punto de vista porcentuales, la vertiente Financiera perdió 78.9% en el presupuesto asignado por la Cámara de Diputados; Medio Ambiente tuvo un recorte de 18.5% y las cuestiones Agrarias de 13.1%.

Otros programas que sufrieron recortes es el de Producción para el Bienestar y Sembrando Vida.

Pero presentan aumentos los programas de Fertilizantes y Precios de Garantía con 38.8% y 2%, respectivamente. En el caso del Crédito Ganadero a la Palabra, su presupuesto no se ejerció el año pasado y se eliminó en el Presupuesto de este 2021, apuntó Ovalle Vaquera.

Señaló que de acuerdo al INEGI, el sector primario fue el único que creció durante 2020 a una tasa anual de 2%, como resultado del aumento en el consumo de alimentos durante el confinamiento tanto en México como en los Estados Unidos a donde se incrementaron las exportaciones.

Finalmente, resaltó que según el Coneval, la pobreza asciende al 55.3 de la población en el medio rural contra un 33.7% en el sector urbano Y en la población indígena el índice de pobreza alcanza el 69.5%.