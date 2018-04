Sería “gravísimo” controlar precios vía subsidios, advirtió Emilio Estrada

El CEO de G500 Network, Emilio Estrada, aconsejó al gobierno que venga no intervenir en la fijación de los precios de los combustibles. Un escenario de subvenciones sería un tema de gravísimas consecuencias en las arcas del Estado, considerando que entre 30% y 40% del precio corresponde a impuestos.

El directivo de la empresa que nació de la integración del grupo gasolinero G500 y la multinacional suiza Glencore aclaró que acatarán la decisión que tome el gobierno que venga.

La semana pasada, el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador ofreció que si resulta ganador, congelará durante tres años los precios de los combustibles, en tanto quedan listas las dos refinerías que propone construir.

“Hay que tener en cuenta que por lo menos 30% o 40% del precio son impuestos, entonces si un gobierno decide controlarlos, no subirlos, al final quien paga es el contribuyente vía impuestos, porque los que se dejan de recaudar en la gasolina, el Estado mexicano tendrá que obtenerlos de otra fuente”.

La otra vía sería subvencionar el combustible y eso, dijo a El Sol de México, “espero no verlo porque sería ya un tema que tendría gravísimas consecuencias en las arcas del Estado, en la recaudación de impuestos, y sería un trasvase de rentas. No creo que la economía estaría muy lejos de esas prácticas y formas que son más de economías de otros países que no tienen el nivel de desarrollo que tiene México”.

De su plan de expansión, dijo que a la fecha operan 150 gasolineras con la nueva imagen, de las mil 400 que se proponen convertir al cierre de este año y principios de 2019, y que representan 12% de las estaciones de servicio que hay en el país).

Además, su socio Glencore está por iniciar operaciones de la terminal de almacenamiento de Dos Bocas, en Tabasco, que suministrará combustible importado; construye una más en Tuxpan, Veracruz, y se analizan otras opciones.

El grupo gasolinero anunció el año pasado una inversión de dos mil millones de pesos que, de acuerdo con Estrada, se usan para la conversión de las estaciones, infraestructura y el desarrollo de la oferta comercial alrededor de la marca. Esto, aunado a un plan, en una siguiente etapa, de crecer más allá de las fronteras del país: "Estamos pensando en Estados Unidos y Centroamérica".

Parte de la estrategia de marketing incluye la firma de un contrato de patrocinio con la Selección Mexicana, por cinco años. Una relación estratégica y de largo plazo que abarca el Mundial de Rusia y el siguiente, lo que ayudará a hacer más visible la marca.

“Nuestro consejo técnico, no político, es que no conviene ni a la economía ni al contribuyente"