Sin prorrogas, la reforma en materia de subcontratación inicia mañana

La reforma en materia de subcontratación avanza con una manifiesta voluntad empresarial de cumplir con la nueva normatividad y terminar con esquemas abusivos para evadir responsabilidades laborales y con ello afectar a los trabajadores, consideró la titular del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján.

No habrá prórroga, dijo en víspera de la entrada en vigor de esta reforma, este 1 de septiembre. Aclaró que la Secretaría del Trabajo no tiene facultades para establecer nuevas ampliaciones de plazos. “No tiene facultades la Secretaría del Trabajo para prorrogar y no sabemos que el Congreso tenga intención de ampliar el plazo”, precisó.

Pero ello no significa que el Registro de Empresas y Servicios Especializados (REPSE), cierre. Se mantendrá abierto. “Y si alguien no logró hacer el trámite, lo podrá realizar más adelante”.

Al participar conjuntamente con el subsecretario del Empleo de la dependencia, Marath Bolaños López, en un encuentro con integrantes de la Cámara de Comercio de Australia y Nueva Zelanda, Alcalde Luján, se refirió a la construcción de la política laboral en la actual administración y abordó el tema de la subcontratación.

Les comentó que en tres años ya se construyó una política laboral de equidad y justicia que eliminó los abusos del pasado. Destacó cuatro ejes de la nueva política en materia de trabajo, en la que destaca el fortalecimiento del salario mínimo.

Se trata de un trabajo en conjunto: gobierno, empresarios y trabajadores, que no se había hecho en los últimos 40 años para revertir la caída del salario mínimo y lograr un aumento de 51%.

“La idea es continuar con estos incrementos hasta lograr la meta en que cada familia pueda tener lo mínimo indispensable para el trabajador y un dependiente económico con este salario”, precisó Alcalde Luján.

De la reforma laboral, comentó que permite la implementación de un modelo de libertad sindical, negociación colectiva auténtica y un nuevo modelo de justicia, que resuelve en 45 días sí se concilia y 6 meses sí llegan a los tribunales laborales, los conflictos entre trabajadores y empleadores. Antes era un proceso de 4 a 6 años en promedio.

Hay además, un empuje en materia de libertad sindical, donde sea la decisión de los trabajadores la que elija a sus liderazgos a través de votaciones, en contextos de no represión y garantías de libertad.

Y como tercer eje, la reforma en materia de subcontratación.

Se refirió también al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que es prioritario del actual gobierno, para atender a la juventud e impulsarla a desarrollar nuevas habilidades y competencias que faciliten su integración al mercado laboral.





Explicó a los integrantes de la Cámara de Comercio de Australia y Nueva Zelanda que se trata de incluir a los jóvenes para que colaboren con el sector productivo, con las empresas del país, para que adquieran experiencia de la mano de tutores y empresarios que los acogen y forman.

Y a la vez, se benefician de su propio talento, energía y ganas y los invitó a formar parte de este programa.