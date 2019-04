Sube en mayo el costo de Netflix a usuarios antiguos

Esta semana, Netflix inició con los anuncios para sus usuarios antiguos sobre el aumento en la tarifa de su servicio de streaming a 129 pesos para sus suscriptores básicos, es decir, para quienes sólo pagan por el servicio en una pantalla.

El anuncio ocurre a unos meses de que Disney, una de las empresas que se perfila como una sólida competencia lance su servicio en Estados Unidos a siete dólares mensuales, lo que equivale a aproximadamente 140 pesos, un servicio que resultará más económico que el de la principal plataforma de streaming del mundo, que en la Unión Americana cobra nueve dólares, es decir, alrededor de 180 pesos.

El incremento inició para los usuarios nuevos a partir del 14 de marzo, pero en mayo arrancará el alza para los suscriptores que tienen tiempo con la plataforma, aunque el día exacto del incremento dependerá de la fecha de facturación de cada usuario.

Aunque Netflix tiene 137 millones de suscriptores en el mundo, y supera por mucho a competidores como Hulu, propiedad de Warner Brothers, con 20 millones de usuarios, la competencia es cada vez mayor, en un mercado en el que también participa Amazon, con Prime, y a la que pronto se sumará Apple.

Mientras Netflix señala que el objetivo del alza en el precio es incrementar sus producciones, mantener su catálogo, aumentar la calidad del servicio y mantener precios accesibles, Disney contará con toda la filmografía de las películas consideradas como “clásicas”, a lo que se suman universos como el de Marvel Cómic Universe, con las 22 películas de súper héroes, la saga de Star Wars o productos de la cadena Fox, cuya compra fue recientemente aprobada por las autoridades de competencia del orbe.

OSCURO PANORAMA

Según Nielsen, empresa dedicada a la investigación de mercados, las series más vistas dentro de Netflix no son las que produce la plataforma de streaming.

En un estudio de rating con corte a octubre del año pasado, Nielsen detalla que en Estados Unidos las tres series más vistas fueron The Office, Friends y Grey’s Anatomy.

Según el análisis, en Estados Unidos, sólo dos de las series producidas por Netflix aparecen entre las 10 más vistas del estudio, y son Orange is the New Black, en el sexto lugar, y Ozark en el 10.