Superpeso pega a las remesas: 11 millones de mexicanos resienten el tipo de cambio

Alrededor de 11.1 millones de mexicanos que reciben ingresos vía remesas se verán afectados por la apreciación del peso frente al dólar estadounidense, pues obtendrán una menor cantidad de dinero de lo que percibieron en meses anteriores, de acuerdo con datos el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA).

Este jueves, el peso mexicano cerró la jornada cotizando en 17.11 unidades por dólar, lo que representó su mejor nivel desde diciembre de 2015. Hace un año, el 15 de junio de 2022, el tipo de cambio era de 20.43 pesos por dólar, lo que significó que la moneda nacional se apreció en más de tres pesos por billete verde.

Te puede interesar: Peso, imparable: cierra en su mejor nivel en 7 años

De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), en abril cada envío de dinero de los mexicanos en el extranjero promedió 382 dólares. Es decir, si se considera esta cifra con el tipo de cambio de 20.43 pesos por dólar, las familias recibían siete mil 804.2 pesos, pero ahora con un tipo de cambio de 17.11, perciben seis mil 536 pesos, una diferencia de mil 268.2 pesos.

Tal como le sucede a Patricia, que vive en Michoacán y recibe dinero de su hermano que trabaja en Estados Unidos.

Comenta que al momento de cobrar las remesas, recibe casi 16 por ciento menos de dinero en pesos.

“Yo recibo el envío en pesos mexicanos, no en dólares, por eso el tipo de cambio nos ha impactado bastante”, subrayó la usuaria que prefirió no dar su nombre completo.

Comparte que entre la apreciación del tipo de cambio y la alta inflación le alcanza cada vez menos.

“A veces me toca decirle que no me alcanzó. Se nota mucho la diferencia en comparación con el año pasado, nada qué ver. Ese dinero lo uso para comprar despensa normalmente, pero ya no alcanza, cuando compramos jabón y cosas para la casa ahora es muy poco en volumen y se paga mucho dinero”, contó a El Sol de México.

PESO PONE EN JAQUE

La moneda nacional se ha beneficiado de la baja en la inflación tanto en México como en Estados Unidos y de la pausa que puso la Reserva Federal (Fed) a su ciclo de alzas en su tasa de interés. Pero esta tendencia del peso mexicano de ganar terreno frente al dólar, que suma cinco meses consecutivos, pone en jaque a diversos sectores como el exportador, al agrícola y a quienes reciben remesas, señaló el Banco Base en un reporte.

“La moneda mexicana acumula una apreciación en ese periodo (cinco meses) de 9.32 por ciento o un peso con 82 centavos. Si a eso sumamos el avance mostrado durante el 2022, de poco más de cinco por ciento, la apreciación del superpeso está causando estragos”, dice el documento.

Patricia indicó que cuando recibe el dinero enviado por su hermano va al supermercado a hacer compras que necesita su mamá, pero si antes compraba tres litros de jabón líquido, ahora sólo le alcanza para uno; de cinco litros de leche ahora tiene que comprar tres, y de los dos paquetes de chocolate para hacer, hoy compra uno.

En abril, los connacionales enviaron a sus familias un total de cinco mil tres millones de dólares, cifra 6.3 por ciento mayor respecto al mismo mes del año pasado y un nuevo récord para el cuarto mes del año, de acuerdo con datos del Banco de México (Banxico).

Pese a dicho incremento de las remesas en dólares, los hogares en México recibieron en abril 9.7 por ciento menos recursos en términos reales debido a la apreciación del peso frente al dólar y a una inflación superior a seis por ciento en ese mes, indicó el reporte más reciente de Migración y Remesas de BBVA Reseach.

Finanzas Hasta 2025 se verán resultados por nearshoring: Banxico

México es el principal receptor de remesas en la región de América Latina y el Caribe, con poco más de 41 por ciento del monto total recibido el año pasado, de acuerdo con un análisis de WorldRemit, empresa de pagos globales.

Daniel Hernández, director de Engagement en Latinoamérica para Grupo Zepz, empresa que impulsa a WorldRemit, apuntó que el impacto de que el peso se siga apreciando dependerá de la medida en que las remesas sean la fuente de ingreso de una familia.

El especialista destacó en entrevista que las remesas son un alivio económico de los países sobre todo en épocas de recesión y crisis económica, y lo importante para México es que su carga para la economía no es tan pesada, con apenas tres por ciento del PIB, cuando en otros países es de entre 20 o 30 por ciento.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

De acuerdo con Banco Base, si el tipo de cambio continúa el resto del año en los niveles actuales, éstas perderán 10.6 por ciento de su poder adquisitivo respecto a 2022, siendo la mayor caída de la cual se tenga registro.

“Los mexicanos en Estados Unidos están mandando el mismo número de dólares y sus familiares reciben menos pesos”, subrayó la institución financiera.