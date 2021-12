Alexa recomienda peligroso reto viral de TikTok a niña de 10 años

Una de las tecnologías más importantes de los últimos años en nuestros hogares es la llegada de los asistentes virtuales, los cuales han facilitado la manera en la que realizamos tareas. en casa

Alexa, asistente virtual desarrollado por Amazon, es uno de los productos más importantes para la compañía, la cual está disponible en todo el mundo y en idiomas como el inglés, alemán, japonés, francés, italiano, castellano y catalán.

Si bien, Alexa es uno de los asistentes más usados a nivel mundial, también es uno que últimamente ha tenido polémicas relacionadas con la privacidad y uso del mismo.

En esta ocasión, el dispositivo de Amazon fue cuestionado en redes sociales debido a un desafió que dio a una niña de 10 años y que resulta bastante peligroso.

Alexa recomienda meter una moneda a un enchufe medio conectado

Kristin Livdahl, madre de la pequeña, detalla que mientras se encontraba realizando ejercicios con su hija, la menor le pidió mediante un comando de voz a Alexa que le recomendara otro desafió, y el dispositivo de Amazon respondió que había encontrado uno en la web.

Para su sorpresa, la respuesta provocó que la madre compartiera a través de Twitter una captura de pantalla en donde quedó registrado el reto que Alexa encontró.

"Enchufa un cargador de teléfono hasta la mitad en un tomacorriente de pared, luego toca con una moneda de un centavo las clavijas expuestas", explicó el asistente virtual.

La madre compartió su experiencia el 26 de diciembre y hasta la fecha cuenta con más de 2 mil retweets y más de 14 mil me gusta. Por su parte, una cuenta de Twitter de Amazon llegó para intentar averiguar cómo sucedió este increíble suceso.

Muchos usuarios señalaron que si se trataba de una contestadora automática, a lo que la cuenta detalló que era una persona real y de verdad buscaban darle solución a esta situación.

El reto del centavo: una peligrosa actividad de TikTok

Desde su llegada al país el 7 de noviembre de 2018, la asistente virtual Alexa ha evolucionado e incorporado funciones cada vez más inteligentes como recordatorios, sin dejar de contar chistes, por ejemplo. / Cortesía | Amazon

El reto que Alexa recomendó a la pequeña de 10 años de edad surgió de una actividad que se volvió viral en la plataforma TikTok conocida como "El desafío del centavo" de hace aproximadamente un año.

Durante la fama de este reto, diversas autoridades cómo bomberos y policías en EU exhortaron a los jóvenes a no realizar este tipo de retos virales pues podrían provocar descargas eléctricas y hasta incendios, además de dañar su integridad física.

Tras la publicación de la madre, de inmediato Amazon lanzó una actualización para Alexa en donde deshabilitó la opción para no recomendar este tipo de desafíos, señalaron diversos medios de tecnología.

"La confianza del cliente está en el centro de todo lo que hacemos y Alexa está diseñada para brindar información precisa, relevante y útil a los clientes. Tan pronto nos percatamos de este error tomamos medidas rápidas para solucionarlo", señaló la empresa.

En México, Alexa es una de las asistentes virtuales más aceptadas en el país, así lo aseguró Anuar Rojas, gerente de Producto Alexa en una entrevista a El Sol de México.

El directivo destacó que los mexicanos son los que más dan las gracias a Alexa luego de cualquier petición y que la pandemia empujó al uso de esta tecnología.