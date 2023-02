Telegram puede usarse para espiar: directivo de WhatsApp se lanza contra la app

Will Cathcart, director de WhatsApp en Meta, aprovechó las críticas al sistema de seguridad de Telegram que realizó la publicación WIRED, para asegurar que la compañía de mensajería que es su competencia directa, ponía en riesgo la privacidad de sus usuarios.

Las confrontaciones entre los líderes de las aplicaciones no es nueva, pues años atrás Pavel Durov, Ceo de Telegram, había atacado a WhatsApp y a sus directivos por las mismas razones.

Puedes leer: Adiós, WhatsApp: la lista de celulares que se quedarán sin la aplicación para el fin de año

Así que esta ocasión Cathcart no perdió la oportunidad para alertar a los usuarios de Telegram de los expuestos que estaban, sobre todo hablando de información confidencial y que la plataforma podría ser utilizada para espiar.

This is a really important article from @DarrenLoucaides @Wired about Telegram. If you think Telegram is secure, you should read this article and understand the truth - especially before you use it for anything private.



Some really important points: https://t.co/WefbuS11Ov — Will Cathcart (@wcathcart) February 10, 2023

A través de un hilo de Twitter, el Ceo de WhatsApp explicó que Telegram no contaba con cifrado de extremo a extremo en todos los chats a diferencia de WhatsApp que lo tiene integrado de forma predeterminada.

"Telegram no está cifrado de extremo a extremo de forma predeterminada y no ofrece E2EE para grupos", escribió.

Tecnología WhatsApp habilita función para escribirte a ti mismo: olvídate de molestar a tus contactos

Cathcart, señaló que al inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania, la red social cometió errores graves y puso en riesgo a los usuarios, ya que podían ser fácilmente ubicados en la regiones en guerra.

"Además de no proteger los mensajes de las personas, los errores garrafales de Telegram han puesto a las personas en riesgo: Al comienzo de la guerra...era posible falsificar la API de ubicaciones de Telegram para identificar a cualquier usuario dentro de un radio de 2 millas si recientemente habían activado su ubicación”, explicó en otro tweet.





Telegram acusa de engaño a WhatsApp por su cifrado E2EE

Es sabido que la aplicación solo cuenta con el cifrado de extremo a extremo en chats secretos, una de los argumentos es que es demasiado complicado proveer esa tecnología para todos los chats, por lo que señalan que WhatsApp miente al asegurar que ofrecen el cifrado en todo el servicio de mensajería.

Desde 2017, Telegram señalaba que si un contacto respaldaba su información con una copia de seguridad en Google Drive, aunque el otro usuario tuviera el cifrado de extremo a extremo, se podría tener acceso a las conversaciones, por lo que no podían ofrecer un servicio completamente privado y sin vulnerabilidades.

Will Cathcart señaló a Telegram por entregar datos de los usuarios al gobierno ruso

El Kremlin y Telegram han estado bajo la mirada pública, y así lo recordó Will Cathcart en su hilo de Twitter, donde indicó que Rusia utilizaba la red social para espiar.

"Telegram tiene la capacidad de compartir casi cualquier información confidencial que solicite un gobierno". ¿Cualquiera? Sí, pero principalmente el ruso o informantes del Kremlin. En muchos casos, es imposible saber lo que realmente está sucediendo", enfatizó.

Respecto a las políticas de privacidad, Will indicó que la empresa no podía afirmar en su página que los datos de sus usuarios eran protegidos adecuadamente cuando había pruebas de que la información se ha filtrado desde su plataforma.

Telegram’s privacy policy still claims they have never handed over user data to governments, but news reports suggest otherwise. So why do they keep claiming this? https://t.co/c7YN166hwt (see 8.3) — Will Cathcart (@wcathcart) February 10, 2023

"La política de privacidad de Telegram aún afirma que nunca han entregado los datos de los usuarios a los gobiernos, pero los informes noticiosos sugieren lo contrario. Entonces, ¿por qué siguen afirmando esto?, manifestó.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El director de WhatsApp, señaló, además, que Telegram no ha sido transparente en sus políticas respecto a otras empresas de tecnología.

"Telegram carece de la transparencia real que la mayoría de las empresas de tecnología han adoptado", aseguró Will Cathcart.