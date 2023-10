Drivana: El AirBnb de los autos

La industria de alquiler de vehículos en México ha experimentado una transformación, ofreciendo una gama más amplia y flexible de opciones y dejando atrás a las arrendadoras tradicionales. Pero contrario a la creencia de que estos servicios se destinan únicamente a turistas, ha surgido una startup mexicana que quiere cambiar este mercado.

Edson Arteaga, de 31 años, es el creador y CEO de Drivana, la cual se basa en el concepto de la economía colaborativa o "CarSharing" y permite a personas ofrecer sus vehículos para alquilar de manera transparente y sencilla. Y para los usuarios, ofrece un proceso sin complicaciones, sin trámites engorrosos y con la ventaja de recibir el vehículo en tiempo récord.

En entrevista, el emprendedor de Tampico, Tamaulipas, destacó que esta idea de rentar un auto bajo el modelo de economía colaborativa beneficia a todos los involucrados: a los dueños les permite generar un ingreso adicional, mientras que los conductores pueden satisfacer su necesidad de movilidad.

Desde joven, Arteaga mostró un espíritu emprendedor. Estudió la carrera de Finanzas en Monterrey y al graduarse entró a trabajar en Ignia, uno de los fondos de inversión más importantes a nivel Latinoamérica, donde logró tener un trato directo con miles de emprendedores y sus historias de éxito y fracasos, lo que avivó su sentimiento de emprendedor.

"Desde que era pequeño siempre tuve la idea de tener un negocio, vendía cosas por internet, por Facebook. Muchos amigos me hacían la burla de que no vendía a mi hermano nomás porque no había quien me lo comprara, pero siempre había ese sentimiento de emprendedor", dijo.

Arteaga estudió una Maestría en Innovación y Emprendimiento en la Universidad de Liverpool. Al regresar al país, comenzó a trabajar con una empresa de finanzas y tuvo que moverse a la Ciudad de México, donde sufrió toda una pesadilla al querer rentar un vehículo.

Drivana valida a los usuarios en cuestión de minutos, lo que respalda tanto a los dueños de los vehículos, como a los propios usuarios

Edson Arteaga, CEO de Drivana

"Trabajando en esta nueva empresa me tocó vivir una pésima experiencia al tratar de rentar un auto. Reserve en línea, pagué, y resulta que no había coches disponibles, y al llegar al mostrador me cobraron de más, pues lo que pagué en línea no era el precio final, no tenían autos disponibles, me terminaron dando algo totalmente distinto a lo que había reservado.

"Es ahí donde surgió esta necesidad de poder entender por qué hoy por hoy una agencia tradicional sea la única forma de rentar un auto, y es así como nace Drivana", dijo.

De acuerdo con él, siete de cada diez usuarios que buscan rentar un auto mencionan haber tenido una mala experiencia en su proceso de renta con costos ocultos, falta de disponibilidad y hasta largos tiempos de espera. Entonces, Arteaga identificó que había un problema grande en este sector y decidió abordarlo.

"A mucha gente, como a mí, nos gusta a lo mejor hacer viajes de fin de semana a pueblos o a visitar familiares, y para eso obviamente se necesita un auto. Hoy en día, la única opción que había encontrado era rentar uno con estas arrendadoras tradicionales, pero con todos los problemas que eso conlleva.

"Me tocó vivirlo de primera mano, pero no se quedó sólo ahí, decidí entender que este es un problema grande, y con una investigación en el mercado se descubrió que mucha más gente tenía este problema al rentar un auto, por eso existe Drivana", comentó.

Renta en minutos, con ayuda de la IA

Arrendar un auto en Drivana es un proceso muy sencillo, asegura su CEO. La plataforma está disponible en la página drivana.mx, donde luego de un registro se puede acceder a todas las funcionalidades.

Dentro de Drivana se puede comenzar la búsqueda de un vehículo especificando las fechas y la ubicación en la que necesitas. Además, ofrece una variedad de filtros para afinar más las preferencias y encontrar el auto que mejor se adapte a tus necesidades.

El precio por día puede variar dependiendo del modelo de vehículo, los cuales van desde compactos tipo Sedan en 600 pesos hasta autos de lujo como convertibles o camionetas tipo Suburban desde 3 mil pesos.

Para establecer la renta de cada vehículo, es el dueño quien define el precio y la disponibilidad. Por cada transacción, Drivana retiene el 30 por ciento y una vez finalizado el préstamo, el 70 por ciento restante se transfiere directamente al anfitrión.

En comparación con una arrendadora tradicional, Drivana puede ser hasta un 25 por ciento más barato en el precio final de renta, además de que al funcionar todo en una plataforma tecnológica, hace más fácil los trámites.

Para Edson, una de las dificultades que encontró Drivana para su modelo de negocio son los seguros. En México y Latinoamérica existe un rezago en materia de seguros, en comparación con otras regiones como Estados Unidos, por lo que tuvieron que hacer un seguro a la medida.

"No existe un seguro comercial que cubra un modelo como el nuestro, entonces lo que tuvimos que hacer es hablar con todas las aseguradoras para que nos diseñaron un seguro, específicamente para las necesidades de Drivana, y HDI mostró gran interés, por lo que actualmente es nuestro partner estratégico".

"Este seguro es uno de cobertura amplia, que protege contra robos, daños materiales, accidentes, asistencia jurídica y hasta asistencia vial, y es válido durante todo el tiempo que dura la reservación", dijo Arteaga.

El costo del seguro es cubierto por quien va a rentar el vehículo, y su costo puede variar de los 50 a los 150 pesos, dependiendo del modelo y marca. Y este precio se ve reflejado al finalizar la operación.

Para crear un usuario es necesario pasar por un proceso de verificación de identidad, en donde se pedirán documentos como la licencia de conducir vigente, nacional o internacional, y una identificación oficial.

Una ventaja que ofrece Drivana es que todo este proceso es cien por ciento digital, y con ayuda de la inteligencia artificial, lo puedes hacer desde cualquier lugar con un teléfono móvil.

"Aunque este proceso de verificación puede sonar tedioso, hoy de la mano de la inteligencia artificial y utilizando un celular, en cuestión de minutos Drivana valida a los usuarios, lo que respalda tanto a los dueños de los vehículos, así como a los usuarios, para que la renta del carro sea seguro. Una vez terminado este proceso, puedes comenzar con la renta", dijo Arteaga.

Hoy en día, Drivana cuenta con más de 4 mil 500 usuarios registrados en la plataforma, y de acuerdo con Edson Artega, esta cifra se multiplica a doble dígito cada semana. Sus operaciones son en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Mérida, Cancún y para fin de año buscan llegar a más ciudades del país.

Drivana ha identificado dos tipos de usuarios que se dividen por región, en las zonas turísticas, los usuarios rentan en promedio 7 días, mientras que en zonas urbanas, la renta promedio es de tres días.

En tema de inversión, Drivana lanzó ronda semilla en donde buscar levantar 2 millones de dólares que servirán para mejoras tecnológicas como la creación de una aplicación para dispositivos móviles, desarrollo de campañas en tema de crecimiento y marketing y en atracción de talento.

Una oportunidad en LATAM

Este modelo de renta de auto no es nuevo, pues a nivel mundial existen jugadores importantes, pero que sólo operan en países como Canadá y Estados Unidos, dejando fuera a Latinoamérica.

Es por eso que Drivana busca, además de México, llegar a ciudades de Colombia, Chile y Argentina, para democratizar este tipo de opciones para rentar un vehículo enfocados en las necesidades que pide la región.