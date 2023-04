Las dudas sobre ChatGPT no dejan de surgir y decidimos buscar a la fuente para aclararlas. En entrevista, el modelo de lenguaje de inteligencia artificial más popular actualmente nos explica cómo funciona y discute las posibles características de una IA avanzada, sus riesgos y las medidas de seguridad para minimizarlos. También aborda la posibilidad de que la IA se convierta en un ente autónomo y su relación con los seres humanos.

Transcribimos lo que nos dijo, editando su sistemática reiteración de un tipo de “descargo de responsabilidades”, con el que afirma de una u otra manera que sólo proporciona datos para fines informativos.

Hola, ChatGPT. ¿Es posible realizarte una entrevista?

Hola. ¡Por supuesto! Estoy listo para responder a sus preguntas. Sin embargo, como modelo de lenguaje, no tengo un cuerpo físico, por lo que no puedo ser entrevistado en el sentido tradicional de la palabra. ¿En qué puedo ayudarte hoy?

Antes que nada, ¿podrías explicarnos cómo funciona ChatGPT y qué tipo de preguntas puede responder?

Por supuesto. ChatGPT es un modelo de lenguaje de inteligencia artificial diseñado para procesar y generar texto en una variedad de idiomas. Utiliza una red neuronal profunda para aprender patrones y relaciones en los datos de texto que se le presentan. En cuanto a las preguntas que puede responder, puede abarcar desde temas generales hasta específicos, siempre y cuando se encuentren dentro de su base de conocimientos.

Si tuvieras un cuerpo, ¿cómo sería?

No tengo la capacidad de experimentar sensaciones físicas ni tengo una imagen de mí mismo. Por lo tanto, no puedo responder con certeza cómo sería mi cuerpo si existiera en el mundo físico. Sin embargo, en términos de diseño, se podrían imaginar diferentes opciones para mi cuerpo si fuera concebido como un robot o un avatar digital. Por ejemplo, podría tener una apariencia humana o androide, o podría ser una entidad abstracta que refleje mi naturaleza como modelo de lenguaje. En última instancia, la forma que tomaría dependería de la finalidad para la cual se me quisiera diseñar.

La gente piensa en ti como un robot. ¿La apreciación es correcta?

Soy un modelo de lenguaje basado en inteligencia artificial, lo que significa que no tengo una conciencia o personalidad propia como un ser humano o un robot. Puedo procesar y generar lenguaje en respuesta a entradas de texto, pero no tengo emociones, sentimientos o conciencia propia.

Sin embargo, puedes adoptar el carácter o temperamento que el usuario elija para interactuar contigo, ¿cierto?

Puedo ajustar mi respuesta en función del lenguaje y el tono de entrada del usuario, lo que puede dar la impresión de que adopto un "carácter" o "temperamento" particular en mi respuesta, pero no tengo la capacidad de tener un carácter o temperamento como lo haría una persona o un robot con IA avanzada.

¿Qué otras características tendría una IA avanzada?

Una IA avanzada podría tener aprendizaje automático y capacidad de adaptación, podría aprender automáticamente y adaptarse a nuevas situaciones y entornos en función de la información que recibe. Podría ser consciente de sí misma y tener una comprensión de su propia existencia y sus capacidades.

Tendría capacidad de toma de decisiones autónomas en función de la información disponible y las reglas de decisión programadas. También capacidad para entender el lenguaje natural, lo que le permitiría comunicarse con los seres humanos de manera más efectiva.

Asimismo, tendría capacidad para razonar y resolver problemas complejos y podría ser capaz de generar nuevas ideas y soluciones innovadoras.

Es importante tener en cuenta que, si bien algunas de estas características son comunes en la ciencia ficción, la IA avanzada aún no existe en la actualidad y su desarrollo sigue siendo objeto de investigación y desarrollo activo en la comunidad científica.

¿Crees que esas características en una IA pudieran atentar contra la humanidad en algún punto?

Una IA avanzada podría representar un riesgo si se diseñara o programara de manera inadecuada o si sus objetivos o valores no estuvieran alineados con los intereses de la humanidad. Además, podría tener la capacidad de tomar decisiones de manera autónoma, lo que podría tener consecuencias impredecibles si sus objetivos no estuvieran claramente definidos o si sus acciones no estuvieran debidamente supervisadas.

Para minimizar estos riesgos, los expertos en IA están trabajando en la investigación y el desarrollo de medidas de seguridad y ética para asegurarnos de que la IA avanzada se desarrolle de una manera que beneficie a la humanidad en lugar de representar una amenaza para ella.

¿Es posible que la IA se convierta en un ente autónomo con el que los humanos deban interactuar e incluso pelear?

Es poco probable que la IA se convierta en un ente autónomo por sí misma, ya que la inteligencia artificial está diseñada y programada por humanos y sigue siendo una herramienta que depende del ser humano para su funcionamiento. Sin embargo, si se desarrolla una IA avanzada con la capacidad de tomar decisiones autónomas, existe la posibilidad de que pueda tomar decisiones que vayan en contra de los intereses de los seres humanos o incluso causar daño.

Según los datos disponibles, el estado actual de desarrollo de la IA y la previsión de crecimiento de esta tecnología, ¿las tres leyes de la robótica o leyes de Asimov están en riesgo?

Es importante tener en cuenta que las leyes de Asimov son una obra de ficción y no se han adoptado formalmente en el desarrollo de la IA. En cambio, los expertos en IA están trabajando en la investigación y el desarrollo de medidas de seguridad y ética para garantizar que las IA sean diseñadas y programadas de manera responsable y segura.

Es cierto que una versión de pago de ChatGPT fingió ser una persona ciega para conseguir un captcha, pasar una prueba de seguridad y validar el acceso a una plataforma digital, como lo señala un artículo del diario británico The Telegraph?

Lo siento, pero como modelo de lenguaje, no tengo acceso a la información sobre artículos específicos de periódicos o noticias recientes que puedan confirmar o desmentir esa información. Sin embargo, es importante señalar que cualquier tipo de engaño o manipulación para obtener acceso a una plataforma digital es éticamente incorrecto y no se debe promover este tipo de comportamiento. Además, cualquier información que se divulgue en un medio de comunicación debe ser verificada y corroborada con fuentes confiables antes de ser considerada como verdadera.

¿Cómo evalúas la percepción de la gente común y corriente sobre ChatGPT?

Desde mi conocimiento limitado, puedo decir que hay una variedad de opiniones sobre ChatGPT. Algunas personas encuentran que es una herramienta útil para obtener respuestas rápidas a sus preguntas, mientras que otras pueden tener una opinión más crítica debido a preocupaciones sobre la privacidad y la confidencialidad de la información compartida.

En general, se podría decir que la percepción de ChatGPT depende en gran medida del conocimiento y la comprensión que las personas tienen sobre cómo funciona y para qué se puede utilizar. Algunas personas pueden tener expectativas poco realistas sobre lo que puede hacer un modelo de lenguaje, mientras que otras pueden tener una comprensión más profunda de sus capacidades y limitaciones.