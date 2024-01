Inaccesibilidad digital: Qué es y a quién afecta

Imagine que tiene baja visión y está completando una solicitud de empleo en línea utilizando un software de lectura de pantalla.

Completa la mitad del formulario y luego llega a una pregunta con opciones desplegables a las que el lector de pantalla no puede acceder porque el formulario en línea no cumple con los estándares de accesibilidad. Es decir, no puede enviar la solicitud y ha perdido el tiempo.

Las tecnologías de asistencia, como los lectores de pantalla, contribuyen en gran medida a cerrar la brecha entre las personas ciegas o con baja visión y sus pares videntes. Pero las tecnologías a menudo se topan con obstáculos porque la información para la que están diseñadas (documentos, sitios web y programas de software) no funciona con ellas, lo que deja la información inaccesible.

Hay millones de personas con ceguera o baja visión en el mundo, y muchas de ellas están en edad de trabajar, pero sólo aproximadamente la mitad está empleada. Las tasas de empleo para las personas ciegas o con baja visión han sido históricamente mucho más bajas que las de la población general.

Una abrumadora mayoría de empleos en todas las industrias requieren habilidades digitales. Las tecnologías de asistencia, como lectores de pantalla, lupas de pantalla y anotadores en braille, brindan a las personas ciegas o con baja visión la oportunidad de tener éxito en la escuela y el lugar de trabajo.

La tecnología de asistencia ha mejorado y constantemente se desarrollan nuevas tecnologías para personas con ceguera o baja visión. La tecnología desarrollada hoy por las grandes empresas tecnológicas para la población en general a menudo incorpora funciones de accesibilidad integradas como VoiceOver en el iPhone y Narrador en Windows, ambas funciones de conversión de texto a voz. Estos avances en tecnología de asistencia han ampliado las oportunidades laborales y el porcentaje de personas ciegas o con baja visión en la fuerza laboral ha aumentado durante la última década.





Fuera de la vista y fuera de la mente

Pero a pesar de la abundancia de tecnología de asistencia, las personas que no dependen de ella normalmente no son conscientes de cómo se utiliza en el trabajo y de los desafíos que experimentan los usuarios con ella. Mis colegas y yo estamos llevando a cabo un estudio longitudinal de cinco años para aumentar el conocimiento en esta área que, esperamos, pueda ayudar a preparar a las personas desempleadas que son ciegas o tienen baja visión para ingresar a la fuerza laboral. Está previsto que el estudio continúe hasta 2025, y la última encuesta comenzará a finales de 2024.

Para que la accesibilidad se incorpore desde cero, esta tendría que ser parte del plan de estudios para los desarrolladores digitales, pero normalmente no lo es

Si bien la mayoría de las personas que encuestamos dijeron estar satisfechas con la tecnología de asistencia que utilizan en el trabajo, casi todas también reportaron problemas con ella. Los desafíos más importantes relacionados con la tecnología de asistencia se centraron en el entorno digital inaccesible: documentos, software, sitios web, gráficos y fotografías.

En ocasiones, el contenido digital es técnicamente accesible pero inutilizable para las personas que utilizan tecnología de asistencia. Por ejemplo, los sistemas de solicitud de empleo en línea a menudo generan desafíos de accesibilidad y usabilidad. El software empresarial inaccesible e inutilizable significa que aquellos que son ciegos o tienen baja visión a menudo quedan fuera de trabajos que podrían realizar fácilmente simplemente porque el software de los empleadores no funciona con lectores de pantalla.

A las personas ciegas o con baja visión les ha sido más difícil encontrar trabajo que a las personas con otros tipos de discapacidad debido al software empresarial inaccesible, me dijo Ross Barchacky, vicepresidente de desarrollo empresarial y asociaciones estratégicas de Inclusively. La organización apoya a las empresas que desean contratar personas con discapacidad, incluso poniéndolas en contacto con personas con discapacidad que buscan empleo cualificadas.

Qué se puede hacer

La accesibilidad se puede incorporar desde el principio más fácilmente que una adaptación posterior.

Para que la accesibilidad se incorpore desde cero, la accesibilidad tendría que ser parte del plan de estudios para los desarrolladores digitales, pero normalmente no lo es.

Las empresas podrían exigir a los desarrolladores que creen software accesible y negarse a comprar software que no sea accesible. Las personas pueden ayudar produciendo sus propios documentos digitales accesibles; los documentos digitales inaccesibles fueron el desafío más común en el trabajo. Microsoft ha estado trabajando para facilitar la producción de documentos digitales accesibles con su verificador de accesibilidad y ahora con su nuevo asistente de accesibilidad.

Un entorno digital accesible es posible y daría como resultado mayores oportunidades de empleo para las personas ciegas o con baja visión.





* Profesora investigadora de educación e investigación en rehabilitación, Universidad Estatal de Mississippi.