Instagram y Facebook fallan de nuevo; usuarios reportan errores en sus redes

Por segunda vez en la semana, Instagram y Facebook reportaron fallas en sus sistemas y redes sociales como Instagram.

A través de su cuenta de Twitter, Instagram dio a conocer reportes de usuarios que estaban experimentando fallas y no podían entrar a sus cuentas. De acuerdo con Downdetector, las intermitencias surgieron alrededor de las 13:40 horas.

“Sabemos que algunos de ustedes pueden estar teniendo problemas al usar Instagram en este momento. Lo sentimos mucho y estamos trabajando lo más rápido posible para solucionarlo”.

We know some of you may be having some issues using Instagram right now (🥲). We’re so sorry and are working as quickly as possible to fix. — Instagram Comms (@InstagramComms) October 8, 2021 We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible and we apologize for any inconvenience. — Facebook (@Facebook) October 8, 2021

Asimismo, la marca creada por Mark Zuckerberg dijo que estaban experimentando fallas y tenían reportes de usuarios que no podían entrar a sus cuentas.

“Somos conscientes de que algunas personas tienen problemas para acceder a nuestras aplicaciones y productos. Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible y nos disculpamos por cualquier inconveniente”, comentó Facebook alrededor de las 14:22 horas.

De acuerdo con el portal Downdetector, los problemas más comunes en Facebook e Instagram fueron que la conexión era muy lenta, el sitio web no cargaba, así como tampoco podían realizarse publicaciones.

Se trata de la segunda falla que presentan estas redes sociales en lo que va de la semana, luego de la interrupción mundial que se presentó el pasado lunes y afectó a más de tres mil 500 millones de usuarios.

Dicho problema ocasionó la pérdida de casi seis mil millones de dólares en la fortuna de Mark Zuckeberg, ubicándola en 121 mil 600 millones de dólares, según el índice de multimillonarios de Bloomberg.