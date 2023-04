Hola Dogecoin, adiós pajarito azul: Elon Musk cambia logo de Twitter por el de su cripto favorita

Desde hace meses Twitter está en el ojo del huracán debido a los cambios que Elon Musk implentó en la compañía al adquirirla, y este 3 de abril la red social desconcertó a sus usuarios, pues en lugar del logo que todos conocemos aparecía el de la criptomoneda Dogecoin.

El dueño de Tesla es una figura relevante dentro del mundo de las criptomonedas, lo cual se ha visto reflejado en el precio de algunos de estos activos, que con un solo tuit del magnate ven alterado su valor en el mercado.

Respecto al cambio en el logo de Twitter, Elon Musk solamente publicó en su cuenta un meme con la imagen que representa al Dogecoin y el pajarito azul característico de la red social.

pic.twitter.com/wmN5WxUhfQ — Elon Musk (@elonmusk) April 3, 2023

Hasta las 13:00 horas de este lunes no había información sobre cuánto tiempo durará este cambio en la plataforma; sin embargo, éste ya tuvo repercusiones en el precio de la criptomoneda.

De acuerdo con el portal Investing -dedicado al monitoreo de criptoactivos-, el valor de Dogecoin tuvo un alza de casi 25 por ciento tras el cambio en la red social.

Friday: Elon Musk asks a US judge to throw out a $258B lawsuit accusing him of running a Dogecoin pyramid scheme.



Monday: pic.twitter.com/OHaUta8DDD — Morning Brew ☕️ (@MorningBrew) April 3, 2023

La historia de Elon Musk con las criptomonedas

A lo largo de los años Elon Musk se ha caracterizado por ser un ferviente comentarista de las criptodivisas, aunque inversores en este tipo de activos lo consideran más un obstáculo que un buen promotor.

En este sentido, el propietario de Tesla ha hecho comentarios a favor de Dogecoin, considerada dentro del ramo como una criptomoneda meme.

Very currency

Wow

Much Coin

How Money

So Crypto pic.twitter.com/hw6H2OOn33 — Dogecoin (@dogecoin) April 3, 2023

Por el contrario de otras criptodivisas, como el Bitcoin o Ethereum, expertos en este mercado apuntan que las criptomonedas meme son una burbuja que atrapa a pequeños inversores.

Debido a esto, desde hace un par de años inversionistas de criptodivisas buscan que el valor de estos activos dejen de ser tan volátiles frente a las declaraciones de figuras mediáticas, como el ahora propietario de Twitter.









