La Nintendo Switch podría ser más poderosa, descubre por qué

El día de ayer, finalmente se hizo oficial el lanzamiento de una Nintendo Switch Lite, la versión más ligera y completamente portátil de consola principal con el mismo nombre.

Aquí te contamos sobre las características que tendrá la nueva consola, entre las cuales destaca la mayor duración de la batería, y un procesamiento más rápido y eficaz, así como una lectura y escritura de datos mejorada.

De acuerdo con algunos documentos de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC), señalados por el sitio The Verge, Nintendo lanzará una nueva versión de la actual Switch con mejoras de algunos componentes internos.

El sitio señala que la compañía japonesa solicitó a la FCC un “Cambio de permiso Clase II”, que es una especie de solicitud para modificar algunos componentes de algún dispositivo existente sin tener que rehacer el proceso de certificación en USA.

Los cambios que se señalan en el documento son los siguientes:

Cambios en tipo de SoC.

Cambios en el tipo de memoria NAND.

La placa del CPU se cambiará debido a los componentes antes citados. Foto: Pixabay

Si bien no se trata de un cambio drástico que apunta a la versión “PRO” de la consola, es claro que Nintendo aprovechará las mejoras implementadas ya en su versión Lite, así que seguramente también implementara una mejora en la batería para que dure más y la consola no sufra de calentamiento. via GIPHY

De hecho, algunos comentarios que hicieron en las redes sociales de la compañía, señalaban las características de la pantalla del Switch, cuya forma era ligeramente más grande y sin bordes.

En definitiva, no se trata de una versión PRO sino de una actualización de la actual consola de sobremesa.

