¿Telegram tendrá costo? Conoce el servicio premium de la app

Telegram es una aplicación enfocada en la mensajería. La app fue lanzada para el sistema operativo iOS el 14 de agosto de 2013, mientras que para Android fue lanzada oficialmente el 20 de octubre de 2013.

Una ventaja de esta aplicación es que puedes usarla en todos tus dispositivos al mismo tiempo y no se perderá nada, ya que todos los mensajes se sincronizan a través tu celular, tableta o computadora.

Actualmente,Telegram tiene más de 500 millones de usuarios activos mensuales y es una de las 10 apps más descargadas del mundo, sin mencionar que es gratuita.

Sin embargo, en un canal beta no oficial de Telegram, se ha encontrado evidencia de una versión Premium de la aplicación. ¿Cuáles serían las diferencias con la aplicación actual? Te contamos lo que sabemos sobre esta nueva versión de Telegram.

¿Qué incluye la versión premium de Telegram?

Las funciones que parecen estar incluidas en esta nueva versión incluyen reacciones ampliadas y stickers que no incluye la app gratuita. Los usuarios que clickeen alguno de los nuevos elementos, recibirán un mensaje de invitación para suscribirse a la versión de paga.

Para los usuarios de Iphone, se ha descubierto que existe una versión beta, pese a esto, aún se desconoce el costo y la fecha de cuando llegará oficialmente al mercado.

Estas actualizaciones parecen ir dirigidas a usuarios que desean ampliar su repertorio de funciones, stickers y emojis.

Como se ha investigado en 9to5Google, uno de sus colaboradores logró acceder a las novedades a través de un iPad; en la imagen se muestra una conversación donde se despliegan una serie de reacciones parecidas a la de Facebook (me enoja, me entristece, me divierte) que ahora se podrán realizar en los mensajes que intercambiemos con nuestros contactos.

Así también, podemos ver stickers que se amplían cuando los tocas, tienen más movimiento y variedad de formas.

Por el momento no se conocen más funciones y adiciones a esta suscipción premium de Telegram, pero debemos mencionar, que en la página oficial de Telegram aseguran es 100 porciento gratuita ya que su objetivo no es generar ganancias, sino ayudar a la creación de un servicio demensajería rápido y seguro.

Hasta el 2021 la aplicación no monetizaba, por eso se piensa que la introducción del servicio premium es parte de la estrategia para que la aplicación comience a generar ganancias.