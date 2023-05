WhatsApp ahora te permite ponerle contraseña y ocultar tus chats: te explicamos cómo

Una de las prioridades que buscamos los usuarios en WhatsApp es, sin duda, la privacidad al enviar mensajes a nuestros contactos. Es por eso que la empresa ha anunciado una nueva función que permite bloquear de manera individual nuestros chats.

Con la función de Bloqueo de Chats, podrás proteger tus conversaciones más íntimas bloqueando un chat y moverlo fuera de nuestra bandeja de entrada, colocándolo en una carpeta diferente para mantenerla privada mediante contraseñas o datos biométricos, como una huella digital, registrados en nuestro dispositivo.

Una vez que se bloquee un chat de manera individual, también se ocultará todo el contenido, incluyendo las notificaciones. Este bloqueo también funciona para grupos de WhatsApp.

"Esta función hará tus conversaciones más privadas. Estarán protegidas en una sección oculta con una contraseña y las notificaciones no mostrarán quién envió mensajes ni el contenido de ellos”, escribió la compañía en su página web.

¿Cómo ponerle contraseña a los chats?

Para bloquear un chat o grupo dentro de WhatsApp, debes seguir los siguientes pasos:

Abre WhatsApp y busca la conversación que deseas proteger. Toca sobre su fotografía en la bandeja de entrada.

y busca la que deseas proteger. Toca sobre su en la bandeja de entrada. Desplázate hacia abajo y busca la opción " Bloquear ", justo debajo de " Cifrado de Mensajes " y " Mensajes temporales ".

y busca la opción " ", justo debajo de " " y " ". Elige entre los métodos de protección disponibles: rostro, huella dactilar o clave; y confirma tu elección.

Esta nueva función ya fue estrenada para algunos usuarios y se implementará gradualmente en otras regiones y países. Por lo tanto, es recomendable mantener actualizada la aplicación en nuestros dispositivos.