Televisa presenta “falla” financiera, sus acciones cayeron más de 10 por ciento

Ayer al comenzar el día, las acciones de la empresa más importante de comunicaciones en México cayeron más de 10 por ciento, el precio más bajo registrado en casi una década.

Esto ocurrió luego de que la televisora de San Ángel reportara ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) que al 31 de diciembre del 2016 existieron fallas en el control interno sobre información financiera que la compañía compartía con inversionistas.

Este reporte ante la SEC, lo realizó previo a la consulta con el Comité de Auditoría de su Consejo de Administración, y después de diversas discusiones con PricewaterhouseCoopers (PWC).

“Las debilidades se relacionaron con el diseño y mantenimiento de ciertos controles de información tecnológica que apoyan a sistemas que son relevantes para el suministro, actualización y eliminación de acceso de usuarios a dichos sistemas”, señaló la televisora ayer en un comunicado.

Durante el día la noticia impactó directamente la confianza de los inversionistas y aumentó su aversión al riesgo, pero al finalizar la jornada las acciones repuntaron y culminaron en 76.48 pesos por acción, con lo cual registraron una caída total de 1.95%.

Grupo Televisa también aseveró que no hay indicios de que dichas deficiencias hayan repercutido en datos incorrectos de sus estados financieros, pero no descartó que puedan encontrarse algunas.

Alik García, analista de Intercam Casa de Bolsa, comentó a El Sol de México que el software de contabilidad de la empresa no estaba actualizado, por lo que prácticamente cualquier persona pudo hacer un cambio contable en los libros de la empresa sin dejar rastro de quién ni cuándo fue.

El especialista apuntó también que ahora la empresa debe hacer un análisis detallado sobre los registros emitidos en años anteriores.

“Por ahora, colocamos nuestra recomendación y precio teórico de Televisa en estado de revisión, ya que el ajuste de la emisora de octubre a la fecha ha sido muy importante y las perspectivas para 2018 apuntan, en general, hacia una recuperación paulatina en resultados.

Otro especialista consultado por el medio, mismo que pidió no ser citado, comentó que aún es pronto para decir si existe o no información falsa dentro de los estados financieros y que prácticamente lo que la empresa anuncia son fallos serios en cómo lleva su contabilidad, sin embargo, los datos que hasta ahorita se tienen y que se publicaron en 2016 parecen no necesitar alguna corrección.

Actualmente la empresa está presionada por los bajos ingresos publicitarios dado que espectadores jóvenes consumen más productos en streaming en vez de la TV por cable. Televisa modificará su Forma 20-F para el ejercicio fiscal culminado en 2016, una vez que concluyan los procedimientos y análisis en relación con los estados financieros incluidos.