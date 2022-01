Tren Maya cambia de ruta; no pasará por centro de Playa del Carmen: Fonatur

El trazo del Tren Maya en el tramo Cancún-Playa del Carmen cambia de ruta, ya no será elevado y no pasará por el centro de Playa del Carmen para no afectar a terceros, afirmó el director de Fonatur Javier May Rodríguez.

La medida sostuvo, es una decisión que permite terminar la obra en tiempo y forma, en Julio de 2023, ya que dijo, se entrará en una dinámica que dará celeridad a la obra.

Tras reunirse con autoridades de la Secretaría de la Defensa encargada de este tramo ferroviario, señaló que con estos acuerdos, no se va afectar la zona urbana y el decreto de expropiación es un proceso concertado tras llegar a acuerdos con los posesionarios de los terrenos.

Con ello apuntó, despejamos cualquier duda y rumores de que se vaya a llevar a cabo un proceso expropiatorio, sin consultar a los ciudadanos, lo que es totalmente falso.

Acompañado del titular de la Sedatu en Quintana Roo, Román Mayer Falcón, confirmó que a partir de hoy miércoles quedan cancelados los trabajos que habían iniciado en la zona urbana de Playa del Carmen.

En los próximos días añadió, daremos a conocer el detalle del nuevo trazo del Tren Maya, una decisión alcanzada el día de hoy, la cual permite terminar la obra en el tiempo que necesitamos.

Con respecto a las expropiaciones, reiteró son acuerdos en su gran mayoría concertados ya con los posesionarios, “muchos de los predios tienen gravámenes y su única forma de resolverlo rápidamente es través de un proceso de expropiación concertada”.

El nuevo trazo explicó, busca la menor afectación sobre la zona ya urbanizada, el tren va a ras de tierra, no se va a elevar, no va cruzar la zona urbana.

“Hacer un viaducto elevado nos tomaría nos más tiempo, con trabajos de mecánica de suelo que ponían en riesgo su viabilidad en cuestión de tiempo, además de afectaciones a la población y a la actividad económica”.

La nueva vía acotó, nos permite trabajar con más celeridad, sin duda insistió, es la mejor decisión que hemos podido tomar sobre este proyecto que va detonar la economía de la región por su conectividad y será un medio de transporte que los trabajadores de la industria turística podrán usar para llegar a sus centros de trabajo.

Por su parte el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya, Lenin Maro Betancourt, expresó su reconocimiento a la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de haber escuchado su petición de cambiar la ruta y que el tren no pase por el centro de Playa del Carmen ya que el tráfico y lo reducido de la zona estaba destinado a ser un cuello de botellas con afectaciones económicas y turísticas durante su construcción y operación.